В «Большом» увидели риски реновации

Актуарий Межрегионального негосударственного пенсионного фонда (МНПФ) «Большой» увидел «существенные риски» во вложении НПФ пенсионных средств в активы компаний, предположительно входящих с фондом в одну группу — ГК «Ренова». Вложения в активы связанных сторон — достаточно распространенная практика на пенсионном рынке, и объем инвестиций «Большого» не выглядит критичным. Актуарий в своем заключении ссылается на вероятность «неблагоприятных явлений» на рынке.

У входящего в десятку крупнейших НПФ по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) фонда «Большой» «в случае неблагоприятных явлений на финансовых рынках или в отношении бизнес-группы», в которую входит НПФ, существует «существенный риск, потенциально снижающий устойчивость фонда». Этот риск связан с «вложением не менее 6,2% от стоимости всех активов фонда в активы с невысоким кредитным рейтингом и низкой ликвидностью, вероятно, связанные с эмитентами, входящими в одну бизнес-группу» с НПФ. При этом сумма таких вложений «примерно равна» размеру капитала фонда, что «может указывать на небольшой запас устойчивости» при негативных сценариях развития событий. К такому выводу по итогам ежегодного обязательного актуарного оценивания МНПФ «Большой» пришел ответственный актуарий Олег Котляров, свидетельствует документ, размещенный на сайте фонда.

МНПФ «Большой», согласно прошлогодней отчетности по МСФО, на 88% принадлежит компании «Уралфорумплюс», бенефициаром которой является структура ГК «Ренова», а миноритарным (8,2%) акционером — председатель совета директоров фонда Алексей Гончаров, и на 12% — также входящей ГК компании «Аэропорт Кольцово». Активы НПФ на начало года составляли 56,7 млрд руб., балансовая стоимость активов пенсионных накоплений составляла 48,8 млрд руб., пенсионных резервов — 7 млрд руб. Величина капитала в соответствии с бухгалтерской отчетностью (включает РОПС и СР) равнялась 3,6 млрд руб. В прошлом году НПФ выплатил своим акционерам 130 млн руб. дивидендов.

Доля активов пенсионных резервов, «имеющих невысокий кредитный рейтинг и низкую ликвидность и, вероятно, связанных с эмитентами, находящимися в одной бизнес-группе», на конец года составляла «не менее 8,6%», пенсионных накоплений — 6,1%, посчитал актуарий. В описании агентства «Эксперт РА», подтвердившего в начале февраля рейтинг МНПФ «Большой» на уровне «ruAА» со стабильным прогнозом, также указывается на «высокую долю вложений в связанные структуры в активах, относящихся к пенсионным резервам», правда, цифра по средствам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) на конец третьего квартала называется выше, чем в актуарном заключении,— 30,9%. По средствам ОПС же показатели схожи с данными актуария — 6,1%.

В актуарном заключении по МНПФ «Большой» за позапрошлый год господин Котляров указывал лишь на «имеющиеся риски, связанные со структурой активов пенсионных резервов, и операционные риски в отношении учетной системы по НПО», не акцентируя внимания на риски небольшой устойчивости фонда.

Вложения пенсионных денег в активы, связанные с бизнес-интересами бенефициаров НПФ, традиционны для российской пенсионной индустрии. Впрочем, в последние несколько лет в результате внутренних санаций фондов и иных действий по расчистке их портфелей количество таких активов постепенно сокращалось (см. “Ъ” от 23 августа 2019 года). Тем не менее в НПФ в том или ином виде такая практика сохраняется до сих пор. В МНПФ «Большой» не ответили на запрос “Ъ”.

«На мнения актуария о высоких рисках вложения в связанные стороны могло повлиять изменение рыночной конъюнктуры и появление новых рыночных рисков, в том числе связанных с геополитикой»,— полагает гендиректор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов. По его словам, ранее по фондам, где наблюдалось больше подобных инвестиций, формулировки в актуарных заключениях были не столь резки.

Илья Усов