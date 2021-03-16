«Без негосударственных пенсий система невозможна»

ЦБ готовит группу «ФК Открытие» к продаже и не исключает, что будет делать это по частям. Собственника может сменить и НПФ «Открытие», один из крупнейших игроков пенсионного рынка. О том, в каком состоянии встречает фонд этот год, сколько заняла полная расчистка его инвестиционного портфеля и почему фонд должен выплачивать много дивидендов акционеру, заморозив развитие бизнеса, рассказал гендиректор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.
— В первой половине февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о возможной продаже НПФ «Открытие» отдельно от банка. В прошлом году вы говорили, что отдельная продажа НПФ не планируется. Что изменилось?
— Продажа отдельно возможна. Пока инвестиционными консультантами проводится оценка банка «ФК Открытие» (БФКО) — в целом как группы, так и отдельных частей. Пока нас будут изучать, смотреть… Слоненок действительно очень большой, поэтому далеко не все потенциальные покупатели смогут его приобрести как целое. Поэтому продажа по частям — отдельно НПФ, отдельно страховой бизнес — это действительно возможный вариант. Однако решение о форме продажи предстоит принять акционеру нашей группы. Крупных покупателей, готовых переварить наш НПФ, не так чтобы очень много.
— Но сейчас готовятся и крупные, сопоставимые с вами, сделки…
— Понятно, что есть интересанты… Но пока к нам никто не приходил ни с какими предложениями. Все больше предлагают нам кого-нибудь купить.
— Вам тоже предлагали купить НПФ «Сафмар»?
— Нет, тем более наш акционер — БФКО — сразу сказал, что мы не будем рассматривать его покупку.
— Насколько я знаю, президент банка Михаил Задорнов всегда любил пенсионный бизнес. Изменилось ли отношение?
— Понятно, что негосударственные пенсионные фонды должны быть, потому что должно быть такое направление — негосударственные пенсии. Без этого пенсионная система невозможна. В наших условиях люди, у которых заработная плата низкая, имеют достаточный коэффициент замещения. Понятно, что им не нужно копить на пенсию, но у них и возможностей таких нет. Поэтому речь идет об определенной категории граждан, грубо говоря, о среднем классе.
Такой человек должен осознавать, иметь интерес, в том числе и финансовый, чтобы копить, иначе с зарплатой в 100 тыс. руб. он останется с пенсией в 15 тыс. руб.
— Но когда вы пришли в НПФ «Открытие» из страховой компании, вы были весьма скептически настроены к пенсионному бизнесу БФКО…
— На тот момент, а в 2019 году ландшафт был все-таки иной, была другая ситуация: значительные переходы по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), фактически означавшие увод бизнеса. С учетом этого пенсионные активы просто вымывались, то есть НПФ стремительно терял свою акционерную стоимость. К тому же надо помнить, что на балансе фонда было существенное количество «токсичных» активов, которые тоже положительно не влияли на акционерную стоимость бизнеса. Но ситуация значительно изменилась. Например, в середине февраля мы полностью закончили очистку НПФ. Когда мы с вами говорили в позапрошлом году, я как раз сказал, что очень хочу избавиться от акций «Росгосстраха» и ОВК.
— От «Росгосстраха» вы избавились давно, а в феврале с баланса пенсионных средств как раз и ушли последние акции ОВК. Кто их купил?
— Мы продали на рынке по рыночным ценам пакет из пенсионных накоплений и пенсионных резервов, а потом то, что осталось на рынке, приобрели на собственные средства фонда. Но поскольку рынок у нас очень узкий, он «съел» очень мало акций…
— А облигации ОВК сохранились на балансе НПФ?
— Нет.
— Какой объем у вас облигаций был?
— По номиналу на 17,5 млрд руб.
— А кому они проданы?
— У нас этот вопрос в целом решила группа. Наш НПФ в конце прошлого года продал все облигации БФКО, а дальше нужно уже спрашивать банк, что он с ними сделал. Могу сказать, что сейчас у НПФ «Открытие» в пенсионных средствах нет ни акций, ни облигаций ОВК. К сожалению, частично риск по активам ОВК реализовался в прошлом году: произошло падение и стоимости акций, и обесценение облигаций.
Кстати, из известной информации, почти весь долг ОВК теперь в одних руках. Когда мы были акционерами и кредиторами, мы сидели между двух стульев, теперь мы только чистые акционеры, притом акции у нас на капитале. То есть теперь у нас немного другие интересы по отношению к этой компании.
— То есть, не считая акций ВТБ, портфель у вас сейчас чистый…
— ВТБ — рыночный актив. Да, по прошлому году он нам принес убыток, в том числе связанный с тем, что вместо обещанных дивидендов в размере 50% от чистой прибыли банка он выплатил лишь 10%. Это, естественно, повлияло и на цену акции, и на сумму полученных НПФ дивидендов. Но, например, в 2019 году акции ВТБ нам принесли доходность в 38%. Таким образом, в среднем за два предыдущих года прибыльность этой инвестиции составляла 7% годовых.
— Все-таки такую большую инвестицию в акции ВТБ нельзя назвать рыночной. Почему ее у вас не выкупил акционер? И какие у вас планы на этот пакет?
— Мы ее уже не рассматриваем как стратегическую — она рыночная. Собственно говоря, нам совет директоров НПФ перевел часть пакета ВТБ в рыночный портфель, то есть мы с акциями банка, находящимися в этом портфеле, уже можем работать, в том числе и продавать.
В этом году мы будем смотреть на те возможности, которые открываются на рынке, в том числе на рынке акций, и с частью пакета ВТБ будем работать на обычных рыночных условиях. Хотя что касается общей инвестполитики фонда, у нас, конечно, есть очень серьезные ограничения по кредитному риску, по риск-аппетиту и т. д. Мы все-таки «дочка» банковской группы, и на нас распространяются групповые нормативы.
— А сколько акций ВТБ у вас в рыночном портфеле?
— Достаточно. При этом в этом году мы можем и не продать ни одной акции, а можем продать и весь объем, находящийся в рыночном портфеле. Все будет зависеть от конъюнктуры. Если акции ВТБ будут вести себя как в 2019 году, то, естественно, мы будем рассматривать возможность фиксации прибыли. Мы осознаем, что с такой долей в ВТБ у нас большой риск концентрации на один актив.
— Вы сами признаете, что существует большой риск концентрации. Почему в прошлом году ЦБ не пошел навстречу клиентам фонда и не выкупил акции ВТБ с баланса НПФ на банк «Траст»?
— Насколько я понимаю, были такие же рассуждения. Во-первых, данный актив не запрещен к размещению в него пенсионных накоплений и резервов. Во-вторых, это рыночная бумага. Поэтому с пакетом вполне можно работать. Понятно, что мы все наши 5,7% акций ВТБ одномоментно не вывалим на рынок, наоборот, мы будем стараться следить за ситуацией и, повторюсь, может быть, в этом году не продадим ни одной акции банка. Нам в принципе важно, что мы теперь можем работать с этим портфелем.
— Вы хотите иметь представительство в наблюдательном совете ВТБ, чтобы отстаивать интересы клиентов фонда?
— Естественно, мы заинтересованы в этом.
— Что-то планируете менять в этом году в инвестстратегии?
—- Мы в значительной степени сейчас идем в корпоративные облигации с короткой дюрацией. Также планируем начать работать и с рыночными акциями. Впрочем, здесь у нас не очень большие лимиты в пределах 1%, и многое зависит от того, сможем ли мы снизить долю в ВТБ.
— Вы уже сказали, что и по активами ОВК, находившимся в пенсионном портфеле НПФ в прошлом году, и по акциям ВТБ показатели не очень хорошие. Какую все-таки доходность заработал фонд по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам?
— Да, мы видим, что в прошлом году стратегический портфель у нас сыграл в отрицательную сторону. Общая «грязная» доходность по пенсионным накоплениям — 5,96%, по пенсионным резервам — 5,06%. Это результат, учитывающий и стратегический портфель, и рыночный. Отдельно рыночный — 8,3% по ОПС и 8% по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Застрахованным лицам мы разнесли на счета 4,22%, а участникам — 4,16%. Но если же посмотреть за два года, то за этот период времени средняя годовая доходность по пенсионным накоплениям составила 9,4% и по пенсионным резервам — 7,6%.
— Планируете ли вы выплатить за прошлый год дивиденды своему акционеру и если да, то в каком размере?
— Да, планируем в мае. В размере полученной прибыли по собственным средствам — 4,5 млрд руб.
— Акционер доволен работой фонда? В прошлом году вы выплатили более 10 млрд руб. дивидендов, а собираетесь почти 5 млрд руб...
— Это вопрос к акционеру. Если говорить о результатах, во-первых, начиная с 2019 года все показатели, поставленные нам акционером в бизнес-плане, с точки зрения возврата на капитал, чистой прибыли, добавленной акционерной стоимости и операционной эффективности были выполнены или перевыполнены. По размеру возврата на капитал фонд является одним из лидирующих в группе активов и также вносит весомый вклад в общую прибыль группы. Во-вторых, размер дивиденда является запланированным, чтобы соблюдать законодательные нормативы и иметь некоторый запас собственных средств для неорганических возможностей роста. Размер дивиденда также напрямую связан с размером чистой прибыли по собственным средствам, который был волатильным в 2019 и 2020 годах.
Недавно совет директоров утвердил стратегию развития НПФ на три года. По этой стратегии мы должны сохранить свою позицию на рынке как в ОПС, так и в НПО.
— Долю рынка?
— По НПО она немножко снижается, по ОПС стабилизирована. Также в стратегии применена такая формулировка: «НПФ "Открытие" продолжит демонстрировать высокие показатели создания акционерной стоимости». Значит, мы продолжим формировать прибыль для группы. Приблизительный показатель — 8 млрд руб. в год. Вот это те цифры, на которые мы должны ориентироваться. Понятно, что фонд при продаже группы будет оцениваться исходя из этих показателей.
— Вы сказали о неорганическом росте. Предполагает ли его стратегия?
— Такая возможность предусмотрена, если она подвернется. Мы, конечно же, понимаем, что сейчас на рынке органический рост в значительной степени исчерпан. То есть активы прирастают только за счет инвестиций. По ОПС начинаются выплаты, что, естественно, будет большим темпом приводить к тому, что на выплаты будет идти все больше и больше денег. Кроме того, обсуждается вопрос о базе расчета единовременной выплаты и о размере отсчета от этой базы. Мы поддерживаем изменение базы расчета, но процент от этой базы должен быть такой, чтобы доля единовременных выплат не преобладала над долей срочных и пожизненных пенсий. Иначе это исказит саму суть пенсии.
— Почему, как вы ожидаете, будет снижение доли НПО?
— У нас будет небольшой прирост по НПО в абсолютных цифрах за счет инвестдохода, а также работа с действующими корпоративными клиентами. Другие фонды, например кэптивные, могут агрессивнее наращивать базу.
— Сейчас очень модная тема среди НПФ — это продвижение индивидуальных пенсионных планов (ИПП). И в этом смысле НПФ «Открытие» выбивается. Почему вы не пошли в этот сегмент рынка?
— Мы проводили пилотные проекты по продажам ИПП. Это еще один продукт, который кладется на инвестиционную полку, и, к сожалению, не самый маржинальный. Мы будем немного двигаться в этом направлении, но чтобы этот сегмент действительно развивался, необходимо содействие государства.
— Ну вот сейчас есть намерения сделать план с индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа (ИИС-3) для НПФ…
— Да, там есть налоговые льготы. Сейчас, когда увеличили налоги, налоговые льготы начинают работать лучше. С этой точки зрения мы хотели бы иметь или доступ к ИИС как доверительного управления, или, как вариант, пенсионный ИИС, то есть в качестве схемы негосударственного пенсионного обеспечения. Еще одна возможность для развития рынка НПФ — это отмена для них исключительного вида деятельности. Кстати, у некоторых ведомств есть замечание, чтобы мы могли предлагать клиентам только финансовые продукты. Мне-то как раз кажется, что основные здесь как раз должны быть нефинансовые продукты, то есть и медицинское обслуживание, и уход за пенсионерами и т. д. Когда у тебя есть накопленные деньги пенсионеров и ты можешь предложить им соответствующий продукт на эти деньги, то, конечно, это может выстрелить.
— Сейчас также обсуждается идея ЦБ по реформированию регулирования видов деятельности. В случае осуществления этой реформы все те вопросы, о которых мы говорили, не снимаются?
— Если это будет какая-то общая лицензия, все равно внутри бизнесы будут разделены. Объединение лицензий просто позволит создать единую продуктовую фабрику, в рамках которой будут формироваться комплексные продукты. Продукты уже настолько расширились, что уперлись в законодательные ограничения. Если эти законодательные перегородки будут сняты, то и бизнесу внутри будет удобно, и клиент получит доступ к более интересным решениям.
— Кстати, сейчас у ЦБ появились вопросы к продуктам страхования жизни — за счет их маржинальности основным конкурентам — пенсионным продуктам на полке банка. Если они все-таки в массовом порядке уйдут с полок банков, вы не хотите включиться в эту гонку за место в сетке?
— Да, это направление перспективное, по нему надо будет двигаться.
— Но я не вижу такого движения со стороны НПФ «Открытие»…
— Есть запрет на продажи структурированных инвестиционных продуктов. Дальше возникает вопрос: они могут перетечь в НСЖ/ИСЖ, структурированные немножко по-другому? Могут. Дальше вопрос — в каком объеме? Тем более ЦБ предъявляет претензии к самим НСЖ и ИСЖ. После этого запрета будут перетекать в другое место. Регулятор снова скажет: мол, мы только это запретили, а вы снова лезете с тем же самым мисселингом или чем-то другим. Когда правила игры будут четко обрисованы: вот это нельзя, это можно,— тогда и появится возможность. Сейчас я не вижу того, что пенсионный продукт может занять достаточное место на полке инвестиционных долгосрочных продуктов. Но в дальнейшем это просто необходимость развития пенсионного обеспечения. Только нужно создать условия, чтобы эти пенсионные продукты имели не худшую экономику, чем, например, ИИС. Самое важное — это налоговые льготы.
— Есть еще одна интересная для клиента история — это софинансирование…
— Конечно. На самом деле должна быть комбинация: и софинансирование, и налоговые льготы. Но это если только государство в этом заинтересовано.
— Вы же как раз раньше были замминистра финансов. Насколько я понимаю, сейчас политика Минфина жесткая: никаких выпадающих доходов, трат на пенсионку…
— Когда интересанты идут в Минфин, они обычно говорят, что если бы вы нам дали льготу, то сюда бы зашло столько-то денег. Минфин всегда считает, сколько от этой суммы они потеряют налогов, и возражает. Оппоненты же сразу парируют, что если льготы не будет, то этой горы денег не появится, что там просто будет ноль.
Поэтому Минфин должен правильно считать то, что будет потеряно по сравнению с нынешней ситуацией. Если выпадающие доходы, например, приведут к расширению налогооблагаемой базы, это должно быть оценено.
Например, если, как обсуждается для ИИС-3 или обсуждалось в прошлом для гарантированного пенсионного плана (ГПП), с 6% заработной платы, направленных на пенсионное обеспечение, человек не будет платить налоги, то это действительно будут серьезные выпадающие доходы для региональных бюджетов. Но дальше надо считать, а какие от этого будут плюсы. Например, длинные и более дешевые деньги в экономике, большие траты пенсионеров и т. п. Вот эту цепочку нужно разматывать и смотреть экономический эффект на всю экономику. Нельзя останавливаться на первой итерации.
— Мне кажется, Минфин останавливается как раз на первой итерации…
— Да, действительно, это так. Но для этого и существуют разные министерства и ведомства и правительство в целом. Минэкономики должно сделать альтернативный расчет, ЦБ должен оценить, какой объем длинных денег появится в экономике за счет пенсионных накоплений. То есть все мнения должны быть учтены.
— Давайте так, представьте, что вы сейчас чиновник Минфина, к вам приходит представитель НПФ и просит налоговую льготу для пенсионного продукта. Вы дадите ее?
— Я сейчас не могу себя поставить на место чиновника министерства.
Понятно, что мы сейчас как страна заинтересованы, чтобы пенсионная система заработала.
Сейчас развитие ИПП, о котором вы говорили, это, во-первых, лишь точечные истории, а во-вторых, быстро исчерпываемый ресурс. Людей, которые в нынешних условиях готовы пойти на такое накопление, очень ограниченное количество. Сейчас это, по сути, не массовое пенсионное накопление, а альтернатива другим вложениям для тех людей, которые обладают лишними свободными деньгами и которые думают, куда эти деньги пристроить.
— На фоне падения ставок по депозитам, может быть, количество желающих попробовать этот инструмент увеличится и без особых стимулов?
— Банковские депозиты стали непривлекательны лишь только в прошлом году, когда они опустились ниже уровня инфляции и реальная ставка по ним стала отрицательной. До этого много лет депозиты были с положительной доходностью, и с хорошей положительной доходностью. Дальше, начиная с 2011–2012 годов, начало развиваться ИСЖ, потом — НСЖ, потом ИИС первого типа…
— Но сейчас страхование жизни, по сути, дискредитировало себя, да к тому же на него давит ЦБ. Без депозитов у нас осталось не так много вариантов накопления…
— Для того чтобы запускать ИПП, ожидания от притоков должны быть очень серьезными. Потому что затевать систему продаж, формировать продукты ради тысячи людей, которые в это войдут, по сути, бессмысленно. Это неработающая история. Мы, например, имели паритетную программу по пенсионным накоплениям «1000 на 1000». Я знаю людей, которые туда вошли, они меня спрашивают, что с этим делать? Я, честно, тоже не понимаю. У нас слишком много всего начиналось, что потом ничем не заканчивалось. Поэтому сейчас нельзя начинать какой-то процесс, четко не понимая его перспектив. Когда система будет создана не для тысяч человек или десятков тысяч, а для сотен тысяч или миллионов, тогда можно включаться в активную работу. Да, сейчас некоторые игроки начинают включаться в этот процесс, но я точно могу сказать, что в нем нет экономики.
— А что делать-то сейчас? Просто сложить лапки?
— Делать можно только тогда, когда для этого есть соответствующие условия.
— То есть сейчас просто почивать на лаврах, на скопленных пенсионных активах, на той базе, которая есть? Получается, что если никаких изменений не будет, то надо находиться в анабиозе?
— Даже в анабиозе надо находиться достаточно эффективно. Откровенно говоря, мы подошли к тому состоянию, когда можно погружаться в анабиоз только в середине февраля, когда решили значительную часть своих проблем, расчистив баланс фонда. Теперь у нас главные задачи — оперативные. Приоритеты — цифровизация, увеличение операционной эффективности и ориентированности на клиента.
То есть мы создаем инфраструктуру. В этом году, например, фонд модернизирует личный кабинет для юрлиц, который уже используют около 200 компаний-клиентов. В середине прошлого года мы успешно запустили автоматизированную систему управления бизнес-процессами клиентского сервиса на базе Terrasoft BPM. С ее внедрением мы получили возможности для развития технологий обслуживания. Кроме того, важно, что это решение позволяет существенно оптимизировать расходы на поддержку и обслуживание нашей большой клиентской базы по всем каналам — и цифровым, и офлайн. В этом году мы запустим чат для клиентов в личном кабинете и на сайте. При этом сегодня в личном кабинете физлица уже можно получить весь спектр услуг без визита в фонд — от назначения пенсии до изменения реквизитов.
— Чтобы быть готовым к тем изменениям, которые так хотите увидеть?
— Да, инфраструктура должна быть к этому готова, в том числе и цифровая. Чтобы все было удобно для клиента, чтобы продавать продукт было просто.
— То есть вы хотите стать спящей красавицей, которую должно вместо принца поцеловать государство всевозможными льготами?
— Не только поцеловать, надо еще и чаем напоить.
— Но все-таки, если принц не прискачет, так и будете спать?
— Мы сейчас должны показывать максимальную эффективность. Для того чтобы влезть в какой-то проект, мы должны будем потратить много денег и, соответственно, снизить свою эффективность. Сейчас стоит вопрос о продаже нас — в рамках группы или отдельно как фонда. Для этого у НПФ должны быть соответствующие результаты. Исходя из этого, мы сейчас и действуем. Уже новый акционер должен будет принимать решение, на что тратить ту прибыль, которую мы зарабатываем.
Моторин Михаил Альбертович
Личное дело
Родился 16 сентября 1960 года. Окончил в 1982 году Московский кооперативный институт (МКИ, сейчас — Российский университет кооперации) по специальности «экономика торговли». С 1982 по 1986 год работал ассистентом кафедры экономики торговли МКИ. В 1989 году получил степень кандидата экономических наук. Был ассистентом, старшим преподавателем, заместителем декана, исполняющим обязанности декана МКИ. В 1994–1997 годах работал на разных должностях в аппарате комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам (в это время председателем комитета был Михаил Задорнов). В 1997 году занял должность замминистра финансов, которым стал Михаил Задорнов. В мае 2004 года назначен директором департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина. В 2007 году стал главой департамента финансового планирования и финансирования Минобороны. С декабря 2009 года являлся финансовым директором «ВТБ Страхование». В 2019 году перешел на должность гендиректора НПФ «Открытие», дочерней структуры банка «ФК Открытие», который возглавляет Михаил Задорнов.
НПФ «Открытие»
Company profile
Был образован в 2018 году в результате слияния трех фондов — «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. В ходе санации в 2017–2018 годах банка «ФК Открытие» Банк России оказал помощь фондам, вошедшим в периметр объединения, в размере около 140 млрд руб. На начало 2021 года НПФ «Открытие» занимал третье место по объему пенсионных накоплений (более 535 млрд руб.), количество застрахованных лиц превышает 7 млн. Пенсионные резервы фонда составляли почти 69 млрд руб., количество участников — более 500 тыс. Основным акционером фонда является принадлежащий ЦБ банк «ФК Открытие». Менее 0,1% акций находится у ОГК-2, а также физических лиц.