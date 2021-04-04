Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении сана протодиакона Кураева

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви. При этом он ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Андрею Кураеву на пересмотр своих взглядов.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время»,— говорится в резолюции.

Напомним, 29 декабря 2020 года суд усмотрел в заявлениях отца Андрея признаки «хулы на Церковь» и признал его подлежащим извержению из священного сана. Признаки хулы суд нашел в посте клирика на блог-платформе LiveJournal о протоиерее Александре Агейкине. 4 февраля 2021 года суд подтвердил законность ранее вынесенного приговора.