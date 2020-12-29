Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Суд Московской городской епархии лишил сана протодиакона Андрея Кураева за хулу на церковь, признаки которой суд нашел в посте клирика на блог-платформе LiveJournal («Живой журнал», ЖЖ) о протоиерее Александре Агейкине.

«Суд имел суждение о том, что 21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем "Живом журнале" оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь,— говорится на сайте Московской епархии.— В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола"».

Андрея Кураева вызывали в церковный суд четыре раза. «При этом лишь в одном случае его отказ прибыть для участия в заседании был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья)»,— говорится в сообщении. После того как протодиакон в четвертый раз захотел перенести заседание, суд решил провести его заочно.

Решение церковного суда о лишении сана может быть обжаловано. Если этого не произойдет, оно вступит в силу после его утверждения патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В апреле патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб за оскорбление протоиерея Александра Агейкина. Патриарх назвал поведение протодиакона «не только безнравственным, но и особенно циничным».