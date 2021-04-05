Россиянам привьют любовь к прививкам

С 2022 года правительство РФ расширит национальный календарь прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям. В рамках стратегии развития иммунопрофилактики туда включат вакцины от ротавируса, ВПЧ, ветряной оспы и менингококка. Государство таким образом намерено довести «охват населения профилактическими прививками» до 95%. По словам экспертов, необходимость перемен очевидна давно, так как Россия отстает от развитых стран по числу гарантированных государством прививок «на четыре-пять позиций». Кроме того, стратегия предполагает повышение осведомленности населения о пользе вакцинации. Сейчас, по данным исследовательского центра «Особое мнение», каждый четвертый россиянин считает, что любая вакцина либо бесполезна, либо вредна.

Правительство утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики в России. Документ разработан по поручению президента России и определяет маршрут действий на ближайшие 15 лет. Планируется обеспечить «охват населения профилактическими прививками» на уровне не менее 95%. Прежде всего, правительство расширит национальный календарь профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показателям. Туда будет включен «максимально полный» перечень инфекционных заболеваний, которые контролируются вакцинами. Так, вакцинацию от ротавирусной инфекции пропишут в национальном календаре в 2022 году, от ветряной оспы — в 2023 году, от ВПЧ и менингококковой инфекции — в 2024 году. В правительстве обещают, что «будет проработан вопрос» о вакцинации взрослых против пневмококковой инфекции, а также об иммунизации против коклюша взрослых и детей старшего возраста. Кроме того, планируется разработка программ вакцинации для отдельных категорий граждан, в том числе людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых.

Второе направление связано с «совершенствованием госполитики в области иммунопрофилактики». Кабмин намерен ввести «новые инструменты господдержки для производителей вакцин, создать единую информационную систему о профилактических прививках и открыть на базе НИИ гриппа новый центр ВОЗ по обучению врачей-вирусологов». Кроме того, стратегия предполагает «стимулирование научных разработок и локализацию в России полного цикла производства вакцин». Для этого, говорится в официальном сообщении, в стране появятся новые меры поддержки разработчиков, которые помогут покрыть их затраты на создание и производство препаратов, а также на проведение клинических исследований и получение регистрации за рубежом. Речь идет и о мероприятиях, связанных с повышением осведомленности населения о пользе вакцинации.

Стратегию без конкретизации основных направлений утвердили еще в сентябре 2020 года. Премьер Михаил Мишустин тогда подчеркнул, что ситуация с коронавирусом подтвердила важность развития иммунопрофилактики. «Мы должны принимать меры, чтобы держать под контролем существующие инфекции и не давать распространяться новым»,— отметил господин Мишустин. По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерины Курбангалеевой, национальный календарь прививок планировали расширять еще в 2018–2019 годах. Это было необходимо, так как Россия, по оценке госпожи Курбангалеевой, на четыре-пять позиций отстает от развитых стран по числу вакцин, включенных в национальный календарь. «Зато у нас включены прививки против гриппа и туберкулеза»,— добавляет она.

Инфекционист, главврач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков уточняет, что от ротавируса, ВПЧ и менингококка в стране делают прививки и сейчас, но не в рамках рекомендованной вакцинации, а в рамках вакцинации по эпидпоказаниям. При этом, по словам господина Тимакова, Москва предоставляет эти «достаточно дорогие» вакцины бесплатно, но в большинстве регионов их можно получить только на коммерческой основе. Финансирование разработки и производства собственных вакцин, уверен эксперт, сделает их доступными для большей части населения. Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова также считает, что «можно только порадоваться» включению в национальный календарь новых прививок, так как это гарантированно сделает их бесплатными для россиян.

Собеседники “Ъ”, кроме того, отметили важность усилий государства по информированию населения. Екатерина Курбангалеева приводит данные исследовательского центра «Особое мнение», согласно которым каждый четвертый житель России называет любую прививку либо бесполезной, либо вредной. «Это довольно большое число, и оно тесно связано с уровнем образования и возрастом,— говорит госпожа Курбангалеева.— Современный национальный календарь появился лет 15 назад, а до этого был период перестройки и тяжелых постперестроечных лет, когда вакцинацию трудно было контролировать. За эти годы мы утратили советский опыт вакцинопрофилактики, когда прививали всех школьников и широко информировали о необходимости и пользе вакцин». Евгений Тимаков отмечает также важность разъяснительной работы со взрослыми. «Люди не знают, что, например, раз в десять лет должны делать прививку против дифтерии, столбняка или прививку от кори после 25 лет. А эту вакцинацию никто не отменял, она даже сейчас есть в календаре прививок»,— напоминает эксперт. В стратегии есть положение «о подготовке обоснованных предложений по вакцинации взрослых против пневмококковой инфекции в рамках национального календаря, а также по расширению контингента, подлежащего вакцинации против пневмококковой инфекции в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Его господин Тимаков напрямую связывает с пандемией коронавируса. По словам эксперта, ряд исследований показал, что как раз наличие прививки от пневмококка защищало людей от осложнений при коронавирусной инфекции.

Екатерина Курбангалеева отмечает, что включение прививок в национальный календарь не делает их обязательными. Тем не менее это дает общественному учреждению, например, школе, право требовать их наличие. «Другое дело, что у нас к этому не очень серьезно относятся. И как раз следующий шаг, я считаю, ужесточить эти требования,— говорит госпожа Курбангалеева.— Вакцинация как профилактика в любом случае эффективнее и с точки зрения сохранения здоровья, и с точки зрения экономических ресурсов государства, чем возможное последующее лечение».

Наталья Костарнова