В 40 магазинах Ярославской области выявили паштет с чумой свиней

В Ярославской области в 40 магазинах, представляющих две торговые розничные сети был обнаружен печеночный паштет, в котором выявлено содержание генома возбудителя африканской чумы свиней, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция поступила в Ярославскую область от производителя в Белгородской области.

По данным ведомства, паштет был изготовлен после того, как предприятию было выдано предписание о прекращении действия выданной производителю декларации, подтверждающей соответствие данной продукции требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

В связи с выявлением опасной продукции, было проведено экстренное заседание противоэпизоотической комиссии Ярославской области, на котором разработали план мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней в регионе. Специалисты регионального управления Россельхознадзора и областной ветеринарной службы изъяли из оборота всю партию опасного паштета, которая была уничтожена. Помещения, где хранился паштет были продезинфицированы.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле ветконтроль выявил очаг африканской чумы свиней. Опасное заболевание было обнаружено в ярославской исправительной колонии №8. На внеочередном заседании областной противоэпизоотической комиссии было принято решение уничтожить все поголовье свиней и продукцию свиноводства в хозяйстве ИК-8. Отмечается, что уничтожению подлежат 294 головы. Кроме того, на подъездных путях к очагу заражения будут установлены дезбарьер и шлагбаум, а также будут выставлены указатели с предупреждением об опасности.

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Ярославле указом губернатора области Дмитрия Миронова на нескольких территориях региона введен карантин. Соответствующий указ глава региона подписал 25 марта 2021 года. Карантин введен на территории Ярославля, а также в Ярославском и Тутаевсеом районах до 24 июля 2021 года.

Алла Чижова