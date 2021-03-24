В Ярославле произошла вспышка африканской чумы свиней

В Ярославле ветконтроль выявил очаг африканской чумы свиней, сообщили в региональном департаменте ветеринарии. В сообщении отмечается, что опасное заболевание выявлено в ярославской исправительной колонии №8.

«23 марта в результате проведения лабораторных исследований ярославской областной ветеринарной лабораторией проб патологического материала, отобранного от четырех павших домашних свиней, а также биологического материала от подозреваемых в заражении животных, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней»,— говорится в сообщении департамента ветеринарии.

В департаменте уточнили, что собранные материалы направлены для подтверждения диагноза в «Федеральный центр охраны здоровья животных», находящийся в городе Владимире.

В связи выявлением заболевания африканской чумой правительство региона провело внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии. На заседании принято решение уничтожить все поголовье свиней и продукцию свиноводства в хозяйстве ИК-8. Отмечается, что уничтожению подлежат 294 головы. Кроме того, на подъездных путях к очагу заражения будут установлены дезбарьер и шлагбаум, а также будут выставлены указатели с предупреждением об опасности.

По информации департамента, сейчас идет рассмотрение вопроса об установлении карантина по африканской чуме свиней во всем Ярославле и в Ярославском районе.

Антон Антонов