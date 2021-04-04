Главные анонсы 5–11 апреля

5 апреля, понедельник
В Москве суд рассмотрит по существу дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иноагентом) Любови Соболь о проникновении в жилище.
6 апреля, вторник
В Москве суд начнет рассмотрение по существу дела совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
В Вене (Австрия) состоится заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.
7 апреля, среда
В Москве, как ожидается, президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В Москве в Госдуме представит отчет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
В США с мыса Канаверал запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X.
8 апреля, четверг
В Томске суд начнет рассмотрение дела мэра города Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.
В Москве суд проведет заседание по административному делу депутата Мосгордумы Сергея Митрохина о нарушении правил проведения митингов.
9 апреля, пятница
В Казахстане с Байконура запланирован запуск корабля «Союз МС-18» с экипажем Международной космической станции.
В Москве для зрителей откроется после реконструкции кинотеатр «Художественный».
10 апреля, суббота
В России запланирована акция «Тотальный диктант».
Россию посетит группа экспертов Европейского агентства лекарственных средств для контроля исследований по вакцине от коронавируса «Спутник V».
В Талсе (США) пройдет чемпионский бой за титул WBO в полутяжелом весе россиянина Максима Власова с американцем Джо Смитом-младшим.
11 апреля, воскресенье
В онлайн-формате состоится церемония вручения премии Британской киноакадемии (BAFTA).
В Киргизии пройдут референдум по новой конституции и выборы депутатов органов местного самоуправления.