Тренеры не дотянули до финиша

Матчи очередного тура чемпионата России вылились сразу в две тренерские отставки. Аутсайдера «Уфу», которая проиграла — 0:4 — «Динамо», покинул Рашид Рахимов. А «Краснодар» — гранд, прямым курсом движущийся к провалу в сезоне,— после еще более крупного — 0:5 — поражения от «Ахмата» расстался с Мурадом Мусаевым. Источники считают, что имя преемника Мусаева в краснодарском клубе уже, по сути, известно. Это Виктор Гончаренко, в марте уволенный из ЦСКА.

Главными новостями, связанными с 24-м туром, оказались новости о тренерских отставках сразу в двух клубах — «Краснодаре» и «Уфе». И Мурад Мусаев, и Рашид Рахимов сами попросили освободить их от занимаемых должностей. Клубы подтвердили, что не будут продлевать с ними отношения. Увольнение тренера за шесть туров до окончания чемпионата, на финишном отрезке,— событие редкое. Но в данном случае ни краснодарское, ни уфимское не должны восприниматься как громкое ЧП.

Оба тренера заявления об уходе подали после очень болезненных поражений.

В первую очередь это касается, разумеется, «Краснодара». «Уфа» хотя бы была разбита на выезде соперником, котировавшимся значительно выше, «Краснодар» потерпел разгромное поражение на своем поле от не мечтающего о сколько-нибудь серьезных достижениях середняка. Но главное в том, что эти осечки лишь подчеркнули плачевность ситуации в тех командах, которыми руководили Мурад Мусаев и Рашид Рахимов.

«Уфа», предыдущий чемпионат России завершившая на девятом месте в турнирной таблице и очень недалеко от «зоны еврокубков», в чемпионате нынешнем выглядела скверно. Признаки кризиса появились еще осенью и привели к отставке Вадима Евсеева и появлению в клубе Рашида Рахимова. Принципиальных улучшений при нем не произошло. Неудача во встрече с «Динамо» продлила безвыигрышную серию уфимцев до семи матчей (в шести из них они не набрали ни одного очка). Клуб занимает предпоследнюю, 15-ю позицию, опережая только потерпевший финансовый крах «Тамбов». Правда, по крайней мере та зона, что позволяет удержаться в высшем дивизионе, взяв верх в стыковых матчах над соперником из следующего по рангу дивизиона, пока неподалеку. И в качестве одной из причин своего поступка Рахимов, до «Уфы» в России тренировавший «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», упомянул как раз желание встряхнуть тонущую команду. Экстренные тренерские перестановки действительно иногда дают краткосрочный позитивный эффект.

Рашид Рахимов Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С Мурадом Мусаевым история чуть сложнее. До недавних пор он рассматривался чуть ли не как неотъемлемый элемент краснодарской стратегии. Клуб, делающий большую ставку на своих воспитанников, в 2018-м и тренера «поднял» из собственной академии, где Мусаев долго работал. Молодой (сейчас ему 37 лет), он вполне вписывался в тренд, подхваченный в том числе клубами «большой пятерки», которые, нанимая наставников, все чаще обращают внимание не на формальный опыт, а на свежесть идей и потенциал развития.

И довольно долго Мурад Мусаев не давал поводов, во всяком случае явных, думать, что «Краснодар» с ним попал в лужу. В тех сезонах, что предшествовали текущему, краснодарцы брали бронзовые награды чемпионата, а их позиционирование как безусловного гранда отечественного футбола наряду с «Зенитом» и ведущими московскими клубами стало восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Для доказательства таланта Мусаеву не хватало разве что какого-то очевидного, без всяких оговорок рывка.

Но вместо него случилось падение.

В первой половине этого сезона «Краснодар» болтало на внутреннем фронте, но потери компенсировал успех международный.

Он впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов, не потерпев катастрофы в квалификации, и даже, в отличие от проникших туда без отбора «Зенита» и «Локомотива», смог в достаточно плотной группе отвоевать третье место, дающее право сыграть весной в play-off Лиги Европы.

Однако после зимнего перерыва произошел срыв. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы, не сдюжив в противостоянии с хорватским «Динамо», в Кубке России пропустил в четвертьфинал «Сочи», а в чемпионате страны показывал результаты, которые едва ли удовлетворили бы и поклонников «Уфы». В шести турах — лишь одна победа, над бедствующим «Тамбовом», при пяти проигрышах. Два из них — с разницей в пять мячей: до «Ахмата» краснодарцев со счетом 6:1 растерзал «Спартак». Клуб, чья заявка, по версии Transfermarkt, стоит €115,13 млн и является четвертой по дороговизне в Российской премьер-лиге (РПЛ) после заявок «Зенита», ЦСКА и «Спартака», уже скатился в хвост первой десятки, потерял реальные шансы на медали (отставание от замыкающего топ-тройку «Локомотива» — девять баллов) и даже на попадание в еврокубки.

В ближайшие дни «Уфе» и «Краснодару» предстоит найти новых главных тренеров. Правда, если говорить о краснодарцах, интриги со сменщиком, кажется, нет.

Первая после зимней паузы звучная тренерская отставка в РПЛ датирована серединой марта: тогда ЦСКА попрощался с Виктором Гончаренко, назначив вместо него наставником хорвата Ивицу Олича. Анонсируя эту перестановку, Championat.com и еще ряд источников утверждали, что Гончаренко долго безработным не останется, поскольку у него уже есть договоренность с «Краснодаром», чей владелец Сергей Галицкий видит в нем «приоритетного» кандидата (хотя, по данным «Спорт-Экспресса», в качестве кандидата резервного на пост в клубе претендует и работающий в казахстанском «Кайрате» Алексей Шпилевский). Предполагалось, что, скорее всего, Виктор Гончаренко возглавит краснодарцев после финиша сезона и подведения его итогов. Но на самом деле подводить их можно уже сейчас.

Алексей Доспехов