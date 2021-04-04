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Мошенники стали предлагать россиянам оформить вклад на выгодных условиях

Мошенники запустили новую схему обмана клиентов банков, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информацию Сбербанка. Теперь они предлагают россиянам оформить вклад под высокий процент, а заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль.

«С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей, как правило, гораздо больше денег, чем непосредственно на карте»,— прокомментировала новый вид мошенничества пресс-служба Банка России.

В апреле 2021 года полиция Москвы по поручению прокуратуры начала проверку сведений примерно о 35 тыс. сомнительных трансакций, поступивших только из Сбербанка. Рост киберпреступности правоохранительные органы объяснили плохой работой служб безопасности банков. В 2020 году, по оценкам Сбербанка, потери российской экономики от действий киберпреступников могли составить 3,5–3,6 трлн руб.

О проверках — в материале “Ъ” «Перевод с хакерского на сбербанковский».

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