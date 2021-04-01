Перевод с хакерского на сбербанковский

Столичная полиция озабочена ростом числа киберпреступлений, связанных с хищением средств граждан с их банковских счетов. В ГУ МВД по Москве считают, что одна из основных причин этого кроется в бездействии служб безопасности кредитных учреждений, которые вместо проведения полноценных проверок ограничиваются только фиксацией сомнительной трансакции и передачей материалов в правоохранительные органы. Сейчас полицией по требованию прокуратуры брошены значительные силы на проверку 35 тыс. таких переводов только по счетам Сбербанка. Впрочем, в самом Сбербанке заявляют, что не понимают, о каких трансакциях идет речь.

О борьбе с кибермошенничествами и их нарастающей угрозе при попустительстве банкиров в четверг сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Представители ГУ МВД отметили, что в связи с ростом количества преступлений, «совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», полиция постоянно проводит «комплекс мер» по их обнаружению и раскрытию и «профилактические мероприятия среди различных категорий граждан». Как отмечают полицейские на основе своих аналитических выкладок, одной из основных причин, способствующих «дистанционным хищениям денежных средств клиентов кредитно-финансовых организаций», является «непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные трансакции».

По данным ГУ МВД по Москве, вместо проведения полноценных проверок «безопасники» лишь фиксируют такие денежные проводки и направляют материалы о них в правоохранительные органы.

«Имеют место факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов, по которым приняты меры в соответствии с законом»,— подчеркивают в пресс-службе главка. Как там отметили, сейчас по поручению прокуратуры города подразделения полиции проводят проверку сведений примерно о 35 тыс. сомнительных трансакций, поступивших только из Сбербанка, для чего задействовано «значительное количество личного состава столичной полиции». При этом, согласно промежуточным итогам, в большинстве случаев эти трансакции носят законный характер и «не содержат признаков противоправных деяний».

«Московская полиция еще раз напоминает гражданам, что ее сотрудники в ходе проверок информации о возможных дистанционных хищениях денежных средств не звонят клиентам банков, не интересуются реквизитами их банковских счетов и кредитных карт, не требуют перевода денег на резервные счета»,— заявили в ГУ МВД по Москве, очевидно предупреждая граждан о том, что подобные звонки исходят от мошенников.

Любопытно, что буквально на днях о крупных хищениях средств со счетов граждан под видом следователей сообщало подмосковное управление СКР — некие мошенники звонили с телефонного номера, определяющегося как «телефон доверия СКР». Они представлялись сотрудниками ведомства и предлагали свою «помощь» в спасении денег, которые вот-вот могут списать аферисты путем перевода их на другой счет. В трех случаях — в Люберцах, Мытищах и Павловском Посаде — они своего добились. Сейчас злоумышленников ищут.

Как подчеркнули в столичной полиции, уже подготовлены обращения в ЦБ и прокуратуру для принятия «соответствующих мер реагирования в отношении кредитно-финансовых организаций, нарушающих законодательство о банковской деятельности».

В Сбербанке между тем “Ъ” заявили, что в курсе сообщения столичной полиции и несколько им озадачены.

«Сбербанку ничего не известно о сомнительных трансакциях, находящихся в распоряжении ГУ МВД по Москве»,— пояснили в кредитном учреждении, отметив, что банк такие сведения в адрес главка не направлял.

Отметим, что на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, прошедшем в июле прошлого года и посвященном борьбе с киберпреступностью, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил об увеличении таких преступлений на 92% при раскрываемости всего 25% из них. А на недавней итоговой коллегии надзорного ведомства господин Краснов обнародовал немного другие цифры — при росте в полтора раза раскрывается лишь каждое четвертое кибермошенничество.

Сергей Сергеев