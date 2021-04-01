Перевод с хакерского на сбербанковский

Столичная полиция озабочена ростом числа киберпреступлений, связанных с хищением средств граждан с их банковских счетов. В ГУ МВД по Москве считают, что одна из основных причин этого кроется в бездействии служб безопасности кредитных учреждений, которые вместо проведения полноценных проверок ограничиваются только фиксацией сомнительной трансакции и передачей материалов в правоохранительные органы. Сейчас полицией по требованию прокуратуры брошены значительные силы на проверку 35 тыс. таких переводов только по счетам Сбербанка. Впрочем, в самом Сбербанке заявляют, что не понимают, о каких трансакциях идет речь.
О борьбе с кибермошенничествами и их нарастающей угрозе при попустительстве банкиров в четверг сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Представители ГУ МВД отметили, что в связи с ростом количества преступлений, «совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», полиция постоянно проводит «комплекс мер» по их обнаружению и раскрытию и «профилактические мероприятия среди различных категорий граждан». Как отмечают полицейские на основе своих аналитических выкладок, одной из основных причин, способствующих «дистанционным хищениям денежных средств клиентов кредитно-финансовых организаций», является «непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные трансакции».
«Имеют место факты разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, а также утечек персональных данных клиентов, по которым приняты меры в соответствии с законом»,— подчеркивают в пресс-службе главка. Как там отметили, сейчас по поручению прокуратуры города подразделения полиции проводят проверку сведений примерно о 35 тыс. сомнительных трансакций, поступивших только из Сбербанка, для чего задействовано «значительное количество личного состава столичной полиции». При этом, согласно промежуточным итогам, в большинстве случаев эти трансакции носят законный характер и «не содержат признаков противоправных деяний».
«Московская полиция еще раз напоминает гражданам, что ее сотрудники в ходе проверок информации о возможных дистанционных хищениях денежных средств не звонят клиентам банков, не интересуются реквизитами их банковских счетов и кредитных карт, не требуют перевода денег на резервные счета»,— заявили в ГУ МВД по Москве, очевидно предупреждая граждан о том, что подобные звонки исходят от мошенников.
Любопытно, что буквально на днях о крупных хищениях средств со счетов граждан под видом следователей сообщало подмосковное управление СКР — некие мошенники звонили с телефонного номера, определяющегося как «телефон доверия СКР». Они представлялись сотрудниками ведомства и предлагали свою «помощь» в спасении денег, которые вот-вот могут списать аферисты путем перевода их на другой счет. В трех случаях — в Люберцах, Мытищах и Павловском Посаде — они своего добились. Сейчас злоумышленников ищут.
Как подчеркнули в столичной полиции, уже подготовлены обращения в ЦБ и прокуратуру для принятия «соответствующих мер реагирования в отношении кредитно-финансовых организаций, нарушающих законодательство о банковской деятельности».
В Сбербанке между тем “Ъ” заявили, что в курсе сообщения столичной полиции и несколько им озадачены.
«Сбербанку ничего не известно о сомнительных трансакциях, находящихся в распоряжении ГУ МВД по Москве»,— пояснили в кредитном учреждении, отметив, что банк такие сведения в адрес главка не направлял.
Отметим, что на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, прошедшем в июле прошлого года и посвященном борьбе с киберпреступностью, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил об увеличении таких преступлений на 92% при раскрываемости всего 25% из них. А на недавней итоговой коллегии надзорного ведомства господин Краснов обнародовал немного другие цифры — при росте в полтора раза раскрывается лишь каждое четвертое кибермошенничество.
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