«Краснодар» проиграл «Ахмату» со счетом 0:5

ФК «Краснодар» на домашнем поле проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5 в матче 24-го тура чемпионата России, который состоялся сегодня, 3 апреля 2021 года.

Первый мяч гости забили уже на пятой минуте: отличился полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. Удвоить преимущество соперникам «Краснодара» удалось спустя 44 минуты: второй гол в ворота «быков» забил Исмаэл Силва. На 51-минуте матча третий гол в ворота хозяев поля отправил Бернард Бериша и спустя 17 минут оформил дубль. Пятым мячом в ворота ФК «Краснодар» оказывается автогол Алексея Ионова, который он забил на добавочных минутах встречи.

После 24 сыгранных туров «Краснодар» занимает 10-е место РПЛ, у команды 34 очка. «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

Наталья Решетняк