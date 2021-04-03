Украина и НАТО через несколько месяцев проведут совместные учения

Вооруженные силы Украины через несколько месяцев проведут совместные с Великобританией учения Cossack Mace 2021. К проведению учений планируется привлечь представителей по меньшей мере пяти государств-членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира». В них примут участие более 1 тыс. военнослужащих, сообщил Генштаб Украины. Точная дата начала учений не называется.

«Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора»,— говорится в сообщении Генштаба в Facebook. В частности, будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебно настроенных стран-соседей.

Ранее представитель Украины в контактной группе Алексей Арестович заявил об отработке сценария войны с Россией. По его словам, учения Defender Europe 2021 с участием вооруженных сил США проводятся с расчетом на возможное вооруженное противостояние с Россией.

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что перемещение российских войск «в пределах своей территории» не должно никого беспокоить. После переговоров глав Минобороны США и Украины он добавил, что считает неприемлемым позиционирование России как противника.

Об отношениях Украины с бывшими партнерами по СНГ — в публикации “Ъ” «В СНГ стало больше варшавского, чем украинского».