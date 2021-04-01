Песков: перемещение войск на территории России никого не должно беспокоить

Россия перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение, поэтому это никого не должно беспокоить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что российские войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине. Накануне СМИ сообщили, что Россия наращивает военное присутствие на границах с Украиной и перебрасывает войска в Крым.

«Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности границ, так как там идет «повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран». «Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку»,— добавил он.

«Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие. И не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом»,— сказал господин Песков. Он уточнил, что Россия и все страны мира не хотели, чтобы в результате провокаций вооруженных сил Украины в стране «снова воспламенилась» гражданская война.

30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны. Эту информацию позже обсудили начальники генштабов США и России. Ситуацию в Донбассе также обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Подробнее о переговорах лидеров России, Франции и ФРГ — в материале “Ъ” «Донбасскому урегулированию четвертого не дано».