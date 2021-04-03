Представитель Украины в контактной группе заявил об отработке сценария войны с Россией

Учения Defender Europe 2021 с участием вооруженных сил США проводятся с расчетом на возможное вооруженное противостояние с Россией, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021… Их смысл какой: на акватории от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема противостояния с Россией»,— сказал господин Арестович в интервью UKRLIFE.TV. Он описал, что, согласно открытым источникам, основной фокус учений находится на акваториях у Балканского и Крымского полуостровов.

Военные учения России и НАТО наложились друг на друга по времени, отметил господин Арестович. «Россияне, реагируя на это как угрозу, реагируют на это переброской дополнительных войск — и в рамках учений "Запад-2021", и для того чтобы купировать возможное развертывание сил НАТО. Потому что они отрабатывают то, что они делали бы "по войне", если бы НАТО хотел на них напасть»,— сказал он.

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что перемещение российских войск «в пределах своей территории» не должно никого беспокоить. После переговоров глав Минобороны США и Украины он добавил, что считает неприемлемым позиционирование России как противника.

Об отношениях Украины с бывшими партнерами по СНГ — в материале “Ъ” «В СНГ стало больше варшавского, чем украинского».