Мельницу, пивной цех и главный корпус РПК «Усть-Лабинский» вновь выставили на торги

Имущество ОАО «Райпищекомбинат «Усть-Лабинский» вновь выставил на торги за 38,5 млн руб. Информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Ранее цена составляла 42,8 млн руб.

Недвижимость планируют реализовать тремя лотами стоимостью 2,4 млн руб., 12,3 млн руб. и 23,8 млн руб. В состав лотов вошли: мельница, земельные участки, здания безалкогольного, пивного и квасного цехов, а также насосная, главный корпус предприятия и пр.

РПК «Усть-Лабинский» признали банкротом в январе 2019 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО РПК «Усть-Лабинский» зарегистрировано в Усть-Лабинске в 1998 году. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2019 году выручка от продажи составила 735 тыс. руб., убыток – 494 тыс. руб. Крупнейшие совладельцы – Николай Ткачев, Татьяна Маркина и Владимир Швецов.

Наталья Решетняк