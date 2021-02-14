На торгах за 43 млн рублей продают недвижимость райпищекомбината «Усть-Лабинский»

Конкурсный управляющий ОАО «Райпищекомбинат «Усть-Лабинский» выставил на торги недвижимое имущество компании. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Недвижимость планируется продать тремя лотами, общей стоимостью 42,8 млн руб. В состав самого крупного лота, который оценили в 26,5 млн руб., входят здания безалкогольного, пивного и квасного цехов, а также здания насосной, компрессорной и несколько гаражей. В состав другого лота (13,7 млн руб.) также входит главный корпус предприятия 1900 года постройки.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 марта 2021 года. Сам аукцион состоится 26 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО РПК «Усть-Лабинский» зарегистрировано в Усть-Лабинске в 1998 году. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2019 году выручка от продажи составила 735 тыс. руб., убыток – 494 тыс. руб. Крупнейшие совладельцы – Николай Ткачев, Татьяна Маркина и Владимир Швецов.

В ноябре 2012 года в отношении компании было введено наблюдение по иску Константина Шульгина. Сумма исковых требований по денежным обязательствам составляла 11,8 млн руб. основного долга и отдельно 10,2 млн руб. – финансовых санкций. В январе 2017 года предприятие признали банкротом, однако в августе того же года стороны достигли мирового соглашения.

За время судебных разбирательств размер обязательств должника достиг 49,6 млн руб., в т.ч. 13,9 млн руб. – сумма основного долга. В январе 2019 года РПК «Усть-Лабинский» банкротом признали вновь.

Алексей Белянин