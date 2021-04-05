На Верхние Лихоборы наведут позолоту

Региональные застройщики, не имеющие административных ресурсов в Москве, ищут выход на рынок столицы через партнерства с местными девелоперами. Удмуртская UDS group, добывающая нефть и золото, стала соинвестором «Восток девелопмента» по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Верхние Лихоборы» в Москве. Проект поможет девелоперу привлечь средства, а UDS Group — заработать более 2 млрд руб.

Глава UDS group Алексей Чулкин 24 марта стал владельцем 19% доли в ООО «Специализированный застройщик "Союзцветметавтоматика"», следует из Kartoteka.ru. Эта компания управляется учредителями «Восток девелопмента» и является застройщиком ТПУ «Верхние Лихоборы» на севере Москвы. Остальные доли в проекте остались за президентом «Восток девелопмента» Сергеем Иванцовым (70%) и Ириной Цветаевой (11%). В «Восток девелопменте» пояснили, что по-прежнему планируют заниматься строительством ТПУ, а новый миноритарий привлечен как финансовый партнер. Алексей Чулкин отказался от комментариев.

UDS group создана в Удмуртии Алексеем Чулкиным. Компании холдинга, в частности, занимаются добычей нефти (накопленная добыча — 4,9 млн тонн), рассыпного золота (запас на месторождениях — 4,5 тонны) и производством бетона. По данным Kartoteka.ru, выручка холдинга в 2019 году составила 1,8 млрд руб. Помимо прочего, господин Чулкин владеет «Уралдомстроем» — застройщиком жилья в Удмуртии и Пермском крае.

«Восток девелопмент» занимался строительством ЖК «Байконур» и «Нескучный сад» на юго-западе Москвы и таунхаусов на Новорижском шоссе. По данным Kartoteka.ru, в ООО «Восток РТ» Сергей Иванцов владеет 50%, по 25% у Алексея Пушенкова и бывшего топ-менеджера девелопера «Крост» Александра Иерусалимова. По информации источника “Ъ”, господин Иерусалимов покинул «Восток девелопмент» и планирует развивать новый девелоперский проект. Это подтвердил и сам бизнесмен, добавив, что его роль заключалась в получении градостроительной документации на площадку возле «Верхних Лихобор». Он подчеркнул, что партнером компании он остается, а свой новый проект комментировать пока не готов.

В последнее время привлечение региональных компаний московскими застройщиками в свои проекты стало распространенной практикой на рынке. К примеру, девелопер «Баркли» Леонида Казинца для завершения ЖК «Медовая долина» в Новой Москве привлек «РКС Девелопмент» семьи финансиста Игоря Сагиряна. Ранее «Ведомости» сообщали, что ГК «Основа» Александра Ручьева будет строить ТПУ «Ростокино» и жилой комплекс на 56 тыс. кв. м на улице Миклухо-Маклая с пензенской «Рисан». Такое сотрудничество взаимовыгодно: региональные бизнесмены располагают финансовыми ресурсами, в то время как московские — административными.

В рамках ТПУ «Верхние Лихоборы» «Восток девелопмент» построит с партнером 77,7 тыс. кв. м жилья. Об этих планах заявлялось еще в 2019 году. «Восток девелопмент» вел переговоры о совместной застройке площадки с Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича, но в итоге партнерство не сложилось. Тогда затраты на строительство ТПУ партнер Colliers Владимир Сергунин оценивал в 6–6,5 млрд руб., а выручку от продаж — в 10–12млрд руб. Сейчас, по его словам, себестоимость строительства выросла до 7 млрд руб., но за счет роста цен на жилье в Москве выручка теперь может составить 12–14 млрд руб. Таким образом, Алексей Чулкин от реализации этого проекта сможет заработать около 2,3–2,6 млрд руб. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова отмечает, что на фоне высокого спроса на квартиры в новостройках в районе Верхних Лихобор серьезная конкуренция среди застройщиков. Здесь строится сразу шесть крупных ЖК и запланирован старт еще двух. По ее оценке, средневзвешенная цена предложения в этом районе составляет 240 тыс. руб. за 1 кв. м.

Дарья Андрианова