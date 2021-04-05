Малые пивовары не готовы к переписи

Принятый в первом чтении законопроект о реестре пивоваров не устраивает малых и средних производителей. Они против введения списка в разрешительном порядке, а также обязательного требования устанавливать счетчики учета для предприятий, производящих до 100 тыс. дал в год пива, сидра и медовухи. Игроки сегмента мотивируют свои требования тем, что уже существует ЕГАИС и запущен эксперимент по маркировке пива. Компании пытаются добиться своего через «Опору России», которая направила замечания в Госдуму. Крупные пивовары, напротив, настаивают на принятии законопроекта в текущем виде.

«Опора России» направила главе комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву замечания к законопроекту, который вводит реестр производителей пива, сидра и медовухи. Копия обращения от 1 апреля есть у “Ъ”. Законопроект, внесенный депутатом от «Единой России» Ильдаром Гильмутдиновым, принят в первом чтении в конце марта. Он также снижает порог мощности предприятий, которые обязаны устанавливать счетчики учета, с 300 тыс. до 100 тыс. дал в год. В пояснительной записке отмечается, что на пивном рынке нет эффективного госрегулирования, это создает условия для сокрытия производств и выпуска нелегальной продукции. Так, за 2019 год ее объем оценивается в 22,5 млн дал.

«Опора России» пишет, что в отрасли уже успешно работает система ЕГАИС, а с 1 апреля запущен эксперимент по маркировке, поэтому объективной необходимости в усилении контроля в отрасли нет. Нет и массового контрафакта: случаев отравления пивоваренной продукцией не зафиксировано, а 22,5 млн дал — это всего 3,7% рынка, настаивают в «Опоре России». Там считают, что включение в реестр должно носить уведомительный характер. В организации также называют избыточным снижение порога мощности для установки счетчиков. В любом случае, подчеркивают в «Опоре России», новые правила требует дополнительных затрат, предоставления налоговых вычетов и иных льгот.

Ряд пунктов «Опора России» предлагает просто исключит, например требование к заявителю указывать виды продукции, поскольку ассортимент пивоваров меняется. Кроме того, предприятию могут отказать во включении в реестр из-за долгов по налогам и сборам, что не относится к производству и не может прямо указывать на нелегальность, говорится в отзыве организации. Компанию также могут исключить из реестра, если напитки производятся без счетчиков или средств передачи данных в ЕГАИС. Это отдельное правонарушение, считают в организации и просят исключать производителей из реестра только при более чем двух таких случаев в год.

В комитете Госдумы и приемной Ильдара Гильмутдинова на вопросы “Ъ” не ответили. Глава комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин поясняет, что все инициативы вводятся с одинаковым обоснованием — для повышения прозрачности рынка, но в целом грозят существенной нагрузкой бизнесу. Он добавляет, что сегодня, даже если предприятие и войдет в реестр, ему не избежать внеплановых проверок в течение двух лет.

Однако крупные участники рынка не согласны с оценкой «Опоры России». Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев считает, что в текущей версии законопроекта «отражены почти все пожелания пивоваров». По его словам, в результате принятия новых норм у регулятора появится понятное основание для контроля за недобросовестными производителями, а «у честного бизнеса — равные условия игры на рынке». Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа «Балтики» (входит в Carlsberg Group) Ирина Федорова подтверждает, что «предложения компании учтены». Директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев в целом согласен с коллегами, хотя и признает, что малым и средним предприятиям стоит компенсировать затраты на оснащение приборами учета.

Анатолий Костырев