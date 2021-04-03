НМТП выплатил 1,7 млн рублей компенсации за вред Черному морю

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП, входит в Группу НМТП) по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора возместило вред, причиненный Черному морю угольной пылью в размере 1,7 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году НМТП пытался обжаловать решение арбитражного суда Краснодарского края, признавшего предприятие виновным в загрязнении Цемесской бухты и приговорившего его к штрафу в размере 1,7 млн руб. Надзорное ведомство выявило нарушение еще 12 июля 2018 года. Инспекторами было установлено, что у причала № 5 ошвартовано судно «МОНАС», на которое производилась погрузка угля. В результате сильного пыления, угольная пыль оседала на поверхность акватории Черного моря. В результате на воде образовались пятна угольной пыли. Уборка акватории не производилась.

В 2021 году стало известно, что НМТП выплатит еще 44,5 млн руб. и 9,1 млн руб. за причинения вреда Черному морю в результате попадания в море угольной пылью (относится к отходам IV класса опасности).

Наталья Решетняк