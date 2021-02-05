С НМТП взыщут 44 млн рублей за загрязнение Черного моря

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании 44, 5 млн руб. за вред, причиненный Черному морю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было выявлено, что при осуществлении погрузки на причале № 6А акватория порта была загрязнена угольной пылью и крошкой на площади 35 тыс. кв. м. Кроме того, на водной поверхности в районе того же причала были обнаружены нефтепродукты на площади 147 кв. м.

С постановлением об административном штрафе в размере 150 тыс. руб. за нарушение природоохранного законодательства и с произведенным Росприроднадзором расчетом вреда, причиненного водному объекту, порт не согласился и обратился в судебные инстанции. Однако все они вынесли решения в пользу Росприроднадзора.

Также отмечается, что третьего февраля 2021 года вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу о взыскании с НМТП 1,7 млн руб. за нарушения при погрузке угля, которое предприятие пыталось оспорить в декабре 2020 года.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили в работе Новороссийского морского торгового порта 17 нарушений природоохранного законодательства. Компания не выполняла свои обязательства по проведению государственной экологической экспертизы и не соблюдала требования по обращению с отходами.

Виктория Колганова