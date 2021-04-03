Правительство одобрило поправки об удаленном участии в заседаниях суда

Правительство РФ одобрило законопроект, регулирующий проведение судебных заседаний в удаленном формате. Поправками предлагается закрепить возможность участия в заседаниях с использованием личных устройств, а также усовершенствовать использование электронных документов в судопроизводстве.

«Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную думу в установленном порядке»,— указано в списке решений, опубликованном на сайте правительства.

Минюст РФ представил поправки о дистанционных судебных заседаниях в октябре 2020 года. Министерство предлагает разрешить участникам заседания использовать личные средства связи. Идентификацию участников предлагается организовать через единую биометрическую систему или единую систему идентификации и аутентификации.

Правительство также одобрило представленный Минюстом законопроект о цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов. Минюст предлагает обязать указывать дату и место рождения истцов, ответчиков, взыскателей и должников, чтобы избежать ошибочного взыскания средств не с тех граждан.