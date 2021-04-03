Глава Роснедр: запасов нефти в России хватит на 58 лет

Замминистра природных ресурсов и экологии глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что при нынешнем технологическом уровне запасов нефти в России хватит на 58 лет. Он уточнил, что с развитием технологий этот рубеж сдвинется.

«Рентабельных из них (оставшихся запасов нефти в России.— “Ъ”), в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться»,— заявил он в интервью «Российской газете». По его словам, газом Россия обеспечена более чем на 60 лет при любых сценариях развития экономики.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в рамках майского соглашения ОПЕК+ Россия нарастит добычу на 114 баррелей в сутки. Напомним, 1 апреля страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки и на столько же в июне. В июле уровень добычи в странах ОПЕК+ будет увеличен на 450 тыс. баррелей в сутки. Господин Новак отметил, что решение может быть пересмотрено.

Подробнее о соглашении нефтяного картеля на май — в материале “Ъ” «Мир, труд, качай».