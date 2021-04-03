Адвокат заявил о предсмертном состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Ведущий специалист комитета Госдумы по обороне Мария Артемова, пострадавшая в массовом ДТП на Садовом кольце 1 апреля, находится в коме, сказал адвокат потерпевших Виталий Бородин. Он оценил состояние ее здоровья как близкое к смерти.

«Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти»,— сказал господин Бородин перед заседанием суда об избрании меры пресечения участнику ДТП блогеру Эдварду Билу (цитата по ТАСС).

В аварию на Садовом кольце попало пять машин. Перед аварией спорткар Audi RS6 выехал на встречную полосу. Эдвард Бил, подозреваемый в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ), признался, что был за рулем машины. Следствие просит не арестовывать его, а избрать ему запрет определенных действий — в частности выход из дома и вождение автомобиля.

Подробнее о случившемся — в материале “Ъ” «Блогер не ждет ареста».