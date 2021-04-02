Блогер не ждет ареста

В субботу суд изберет меру пресечения 25-летнему блогеру Эдварду Билу. Накануне он признался, что был за рулем Audi RS6, из-за маневра которого произошло столкновение пяти машин на выезде из тоннеля под Новым Арбатом. При этом он не готов признать вину в ДТП, считая, что сам стал жертвой маневра впереди идущей машины. Якобы, уходя от столкновения с ней, Эдвард Бил и вылетел на встречную полосу. Сейчас видеоблогер содержится в ИВС на Петровке, 38, из которого в СИЗО может и не попасть, поскольку инкриминируемое ему преступление не является тяжким.

Сегодня полиция провела следственные действия с задержанным накануне Эдвардом Билом. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователь допросил Эдварда Била, причем запись допроса была выложена в интернет. На вопрос следователя «Вы были за рулем?» подозреваемый вначале уклончиво ответил: «Не разбираюсь в этом». Но когда его переспросили, все же ответил утвердительно. Блогера задержали, но обвинение ему пока не предъявлено. Очевидно, следствие сделает это в субботу, тогда же последует обращение в суд для избрания меры пресечения. Поскольку инкриминируемое подозреваемому деяние не является тяжким — до двух лет лишения свободы, скорее всего, будет избран домашний арест или запрет определенных действий.

ДТП с участием Эдварда Била произошло в 11:47 на Смоленской площади недалеко от дома №7 по Новинскому бульвару. По данным очевидцев, опрошенных сотрудниками ГИБДД, синий Audi RS6, двигавшийся по внутренней стороне Садового кольца, совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с четырьмя автомобилями. При этом серьезно пострадала ведущий специалист комитета Госдумы по обороне Мария Артемова, управлявшая черным Volkswagen. Сейчас женщина находится в реанимации без сознания, за ее жизнь борются врачи.

По данным тех же очевидцев, после столкновения водитель RS6 не пытался скрыться с места ДТП, а убедившись, что пострадавшая жива, вернулся в свою машину и стал ждать приезда полиции.

Адвокаты потерпевших сообщили, что муж и отец пострадавшей также были допрошены следователем. При этом Эдвард Бил, якобы находившийся в том же помещении, принес извинения родным Марии Артемовой. Однако они, поговорив с задержанным на повышенных тонах, их не приняли, заявив, что будут добиваться максимального наказания для виновника ДТП. Впрочем, адвокат блогера Сергей Жорин категорически опроверг эту информацию, отметив, что родственники пострадавшей не встречались с его подопечным, поэтому Эдвард Бил просто не имел возможности извиниться.

ДТП на Садовом кольце Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Адвокат сообщил, что пострадал в ДТП и сам Эдвард Бил. «У него травма позвоночника, и мы настаивали на проведении ему МРТ.— рассказал защитник.— Но с учетом того, что это могло быть воспринято как попытка ухода от наказания, обследование решили отложить, пока не решится вопрос с мерой пресечения». Адвокат сообщил, что следствие уже запросило видеозаписи с камер наблюдения ближайших к месту происшествия домов, а у Эдварда Била уже сняты отпечатки пальцев и взят материал для генетического анализа следов в машине. «При этом важно, что ни алкоголя, ни наркотических веществ в его крови не обнаружено,— отметил Сергей Жорин.— А в ДТП он попал потому, что дернул руль, пытаясь избежать столкновения с машиной, которая резко перестроилась перед ним».

Алексей Соковнин