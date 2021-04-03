Следствие не просит арестовать блогера Эдварда Била после массового ДТП в Москве

Следователи попросили суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий YouTube-блогеру Эдварду Билу, который 1 апреля выехал на полосу встречного движения и спровоцировал массовое ДТП в центре Москвы. Запрет, в частности, предлагается ввести на выход из дома и вождение автомобиля.

«Следствие требует избрать меру пресечения Билу, подозреваемому по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в виде запрета определенных действий»,— сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия.

Помимо вождения машины и выхода за пределы своего дома следствие просит запретить Эдварду Билу пользоваться интернетом и другими средствами связи за исключением вызова медпомощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также общения со следователем, защитником и контролирующим органом. Следствие также хочет запретить блогеру общаться с другими участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя и находиться в местах проведения массовых мероприятий.

Авария произошла на Садовом кольце, в ДТП попало пять машин. Одна женщина после этого оказалась в реанимации и находится в коме. Эдварда Била доставили в ИВС на Петровке, его задержали на 48 часов в качестве подозреваемого. Вчера, 2 апреля, блогер признал, что это он был за рулем автомобиля Audi, который выехал на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП.

Подробнее о случившемся — в материале “Ъ” «Блогер не ждет ареста».