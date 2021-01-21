Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной против коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters. 61-летний президент был вакцинирован через день после того, как регулирующий орган Аргентины одобрил вакцину российского производства для использования среди людей старше 60 лет, отмечает агентство.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Аргентине выявили 1,8 млн заразившихся COVID-19. Умерли 46 тыс. пациентов с коронавирусом, вылечились 1,6 млн.

Напомним, вакцина была зарегистрирована по ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении и Белоруссии. Первой из европейских стран использование вакцины «Спутник V» одобрила Венгрия.

О начале регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».