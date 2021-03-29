Монстросюжетный боевик

В прокат вышел фантастический боевик Адама Вингарда «Годзилла против Конга» — четвертый фильм киностудии Legendary Pictures во «Вселенной монстров», появившейся в 2014 году и начавшейся с переосмысления «Годзиллы». Как и обещает название, в новой картине японское чудовище из морских глубин сойдется в смертельной схватке с гигантской обезьяной — ничего больше, предупреждает Юлия Шагельман, здесь не будет, но и меньше тоже.

Путь, который теперь привел двух монстров в Гонконг, на место их последней — но только по хронологии — битвы, был для них довольно долгим. Кинг-Конг на двадцать лет старше: впервые он появился на экранах в 1933 году в фильме Мериана Купера и Эрнеста Шодсака, кадры из которого — огромная горилла на вершине небоскреба, в лапе зажата хрупкая блондинка, в воздухе кружат бесполезные аэропланы — вошли во все учебники по истории кино. Картина стала кассовым хитом и получила продолжение («Сын Кинг-Конга», 1933). Спустя четыре с лишним десятка лет о Конге вспомнили снова («Кинг-Конг», 1976 и сиквел «Кинг-Конг жив», 1986) и еще раз — в 2005 году, когда Питер Джексон потратил больше $200 млн, чтобы признаться в любви оригинальной картине. Как ни странно, эта затея даже принесла прибыль — настолько притягательным для зрителей стал образ огромного примата, отражающий одновременно ужас Запада перед дикой природой и древними, до конца не познанными цивилизациями и завороженность ими.

«Кинг-Конг» 1933 года стал одним из источников вдохновения для японских кинематографистов, решивших снять фильм-катастрофу с национальным колоритом. Однако их чудище — 50-метровый ящер, выходящий из моря, чтобы громить города,— было порождением национальной травмы: бомбежек Хиросимы и Нагасаки. В «Годзилле» (1954) Исиро Хонды древнего монстра разбудили от векового сна ядерные испытания, и, как и в случае с Кинг-Конгом, главным злодеем в фильме был не он, а люди, позабывшие о том, как жить в гармонии с природой. «Годзилла» имел бешеный успех и породил целый жанр кайдзю-фильмов — картин о разнообразных монстрах огромных размеров (среди них были, например, птерозавр Родан, бабочка Мотра, креветка Эбира и трехголовый дракон Кинг Гидора, вдохновленный русским Змеем Горынычем). С каждым из них Годзилла рано или поздно сходился в бою, и наконец в 1962 году он встретился с Кинг-Конгом в картине совместного японско-американского производства, которая остается четвертым самым кассовым фильмом за всю историю японского кино.

Таким образом, когда студия Legendary взялась за запуск «Вселенной монстров», она, во-первых, опиралась сразу на две кинематографические традиции, во-вторых, уже планировала кульминационную встречу Годзиллы и Кинг-Конга. Начали тем не менее с японского монстра («Годзилла», 2014), который на этот раз становился не врагом, а спасителем человечества от экологической катастрофы, а пять лет спустя снова защищал людей — от Родана, Мотры и Кинга Гидоры («Годзилла-2: Король монстров», 2019). В промежутке же зрителям предлагалось вернуться в 1970-е и узнать предысторию Кинг-Конга, а также загадочной правительственной организации «Монарх», которой он зачем-то очень понадобился («Конг: Остров черепа», 2017).

«Монарх» фигурирует и в новом фильме: здесь его сотрудники построили для Конга цифровой вольер и подрядили наблюдать за ним добрую ученую (Ребекка Холл) со слабослышащей дочкой (Кайли Хоттл), которая подружилась с гориллой и обучила ее языку жестов. Еще в этой линии есть геолог (Александр Скарсгард), одержимый теорией полой Земли, которую намерен с помощью Кинг-Конга доказать. Но не успевают они снарядить экспедицию, как во Флориде из океана выходит Годзилла и начинает крушить все, до чего может дотянуться, а виновата в этом некая корпорация «Апекс» во главе с нехорошим — ну а каким еще — миллионером (Демиан Бичир).

Впрочем, забивать голову этими подробностями и пытаться проследить в них логику бесполезно и даже вредно. Сюжет в «Годзилле против Конга» носит рудиментарный характер и призван просто разметить точки, в которых монстры встречаются и дубасят друг друга. Почему они это делают? Ну, потому что их биологические виды враждуют с незапамятных времен — объяснение не хуже других, тем более что зрители, которые пришли посмотреть, как дерутся два спецэффекта размером с 20-этажный дом, вряд ли вообще в нем нуждаются. Создатели фильма учли претензии к предыдущему выпуску франшизы, когда боев на экране было толком не разглядеть, и теперь показывают все схватки с чувством и расстановкой, так что ни одна подробность не ускользнет.

Никакой смысловой подоплеки — про экологию, ужасы войны или подсознательные страхи человечества, как было в предыдущих фильмах, здесь не осталось. Известные и не очень артисты еще произносят какие-то реплики, но, по сути, они здесь такой же расходный материал, как компьютерные человечки, тысячами разлетающиеся, как щепки при рубке леса, во время поединков главных героев. Последних, правда, попытались даже наделить эмоциями, чтобы, видимо, болеть за них было сподручнее (тут авторы явно на стороне Кинг-Конга). Но на самом деле размер — единственное, что в этом фильме имеет значение.