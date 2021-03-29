«Никто» задел за живое

За выходные фильм «Никто» режиссера Ильи Найшуллера собрал в Соединенных Штатах почти $7 млн. Главную роль исполнил звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк. По сюжету, бывший сотрудник спецслужб ведет тихую семейную жизнь, пока случайно не вступает в конфликт с русской мафией. Чем можно объяснить успех картины? Расскажет Владислав Викторов.

Как говорил в одном из интервью Найшуллер, завязку фильма создателям подсказал сам Боб Оденкерк. Однажды утром актер обнаружил в подвале своего дома обнаженного мужчину, опешил и вызвал полицию. Все закончилось благополучно, бригада увезла непрошенного гостя. На прощание полицейский намекнул Оденкерку, что будь он на его месте, то постарался бы дать отпор сам. Так история уязвленной маскулинности превратилась в голливудский боевик.

В фильме она получает продолжение. Герой Оденкерка не актер, а бывший сотрудник спецслужб. И он решает отомстить. Кстати, режиссера из России в проект пригласил сам Оденкерк. Актеру понравился его дебютный полный метр — боевик «Хардкор», снятый от первого лица. Поучаствовать в фильме «Никто» позвали и двух российских актеров — Александра Паля и Алексея Серебрякова.

Производственная команда у боевика тоже именитая в первую очередь для американских зрителей. Например, сценарий картины написал один из авторов «Джона Уика» с Киану Ривзом. Это привлекло внимание к проекту, а его реализация не разочаровала, считает киножурналист, автор издания Forbes и портала «Кинопоиск» Дмитрий Барченков: «Большое кино для большого экрана. Таких фильмов сейчас довольно мало. Вроде бы зрительское, вроде бы жанровое, но при этом еще и умное. Ну, и, конечно, все ассоциации с “Джоном Уиком” они тоже сработали. Это все и принесло коммерческий успех. Это хорошая маркетинговая кампания, за которой стоит хорошее кино. Я думаю, на второй неделе оно не должно обвалиться и будет показывать больший рост».

Тем не менее, для российского режиссера первая строчка бокс-офиса американского проката — однозначный успех. Больше десяти лет назад его почти удалось возглавить Тимуру Бекмамбетову. Тогда лента «Особо опасен» с Анджелиной Джоли заняла вторую строчку в рейтинге кассовых сборов. Первое место тогда досталось мультфльму Pixar «Валли». Сейчас кинотеатры в США только начинают оживать после пандемии. Кроме того, предложить масштабные блокбастеры зрителям они пока не могут. Это во многом и объясняет успех фильма «Никто», считает глава российского офиса компании ComScore Роман Исаев: «У фильма подобного жанра не было бы шансов на подобный успех и на первую строчку в бокс-офисе, если бы в прокате были “Джеймс Бонд”, “Форсаж”, “Черная вдова”.

Сочетание факторов, среди которых желание аудитории идти на хорошие, интересные картины, а также отсутствие больших проектов в кинопрокате, вот они и дали тот успех фильма, который мы наблюдаем».

Специалисты уверены, что боевик Ильи Найшуллера сможет собрать в американском прокате больше денег, но вот лидерство, скорее всего, быстро уступит. На этой неделе в США стартует блокбастер «Годзилла против Конга». В России по итогам уикенда он возглавил бокс-офис. Картина заработала почти 450 млн руб.

Елена Иванова