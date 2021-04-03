Сбербанк ожидает роста новых случаев COVID-19 к середине апреля

Число выявленных за день случаев заражения коронавирусом в России, по данным моделирования заболеваемости от Сбербанка, достигнет 15 004 человек 15 апреля. По данным лаборатории «СберИндекс», с 4 апреля число случаев будет расти на протяжении последующих 11 дней.

Эпидемиологический симулятор Сбербанка основан на модель SEIR, помогающей описать динамику распространения болезни, указано на сайте «СберИндекса». Прогноз составлен до 15 апреля.

Последний раз показатель выявленных за день случаев COVID-19 превышал 15 тыс. 11 февраля. Пиковое значение было достигнуто 24 декабря: тогда за сутки было выявлено 29,9 тыс. новых случаев. Пик минувшей весны пришелся на 11 марта и составил 11,6 тыс. новых случаев.

По данным федерального оперативного штаба, в России выявлено 4 563 056 случаев заражения коронавирусом, 8792 из них — за сутки к утру 2 апреля. Коронавирус обнаружен более чем у 130 млн человек в 192 странах мира. Россия — на пятом месте по общему числу случаев после США, Бразилии, Индии и Франции.

О распространении российской вакцины от COVID-19 за рубежом — в материале “Ъ” «То, что Козак прописал».