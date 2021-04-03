США отменили санкции и визовые ограничения против сотрудников МУС

Администрация США отменила решение 45-го президента США Дональда Трампа о введении санкций против ряда сотрудников Международного уголовного суда (МУС), говорится в пресс-релизе Госдепа.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Джо Байден одобрил аннулирование президентского указа, который предусматривает применение санкций. Санкции сняты с прокурора МУС Фату Бенсуда и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко. Также отменил распоряжение от 2019 года о визовых ограничениях в отношении некоторых сотрудников МУС.

Госдеп подчеркнул, что эти шаги не означают, что у США больше нет претензий к работе суда. «Мы по-прежнему в корне не согласны с действиями МУС по Афганистану и Палестине»,— говорится в сообщении. Тем не менее, в Госдепе считают, что продуктивнее вести диалог с судом по спорным вопросам, а не вводить санкции. Также в Госдепе напомнили, что поддерживают планы по реформированию МУС.

Президентский указ, разрешающий введение экономических санкций в отношении членов МУС, был подписан Дональдом Трампом в июне 2020 года. Этому предшествовало заявление суда о намерении провести расследование возможных преступлений, совершенных американскими военными в Афганистане. Тогда США назвали это «посягательством на права американского народа, угрожающим нарушить национальный суверенитет», подчеркнув, что США «не давали согласия на юрисдикцию МУС». США не ратифицировали договор от 1998 года о создании МУС.

О конфликте между Международным уголовным судом и США читайте в материале “Ъ”.