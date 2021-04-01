США могут отменить санкции в отношении МУС

Власти США рассматривают возможность отмены санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС), введенных прежней администрацией. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает издание Foreign Policy. По данным источников, официальное объявление об этом может быть сделано на этой неделе.

Президентский указ, разрешающий введение экономических санкций в отношении членов МУС, был подписан Дональдом Трампом в июне 2020 года. Этому предшествовало заявление суда о намерении провести расследование возможных преступлений, совершенных американскими военными в Афганистане. Тогда США назвали это «посягательством на права американского народа, угрожающим нарушить национальный суверенитет», подчеркнув, что США «не давали согласия на юрисдикцию МУС». США не ратифицировали договор от 1998 года о создании МУС.

По данным источников Foreign Policy, возможной отмене санкций администрацией Байдена предшествовали месяцы давления со стороны правозащитных организаций и европейских правительств. В феврале более 80 правозащитных, религиозных и научных организаций направили в адрес нынешней администрации США открытое письмо с призывом к отмене этих санкций, которые, по их мнению, являются «предательством наследия США в создании институтов международного правосудия».

О конфликте между Международным уголовным судом и США читайте в материале “Ъ”.

Алена Миклашевская