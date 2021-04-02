Правительство утвердило госпрограмму развития Арктики

Правительство постановило утвердить государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России. На реализацию стратегии, рассчитанной до 2024 года, предусмотрено выделение более 19,5 млрд руб.

«Цель программы — ускорение экономического развития территорий, входящих в состав Арктической зоны РФ, увеличение вклада территорий, входящих в состав Арктической зоны РФ, в экономический рост страны, обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона»,— говорится в документе.

На реализацию программы в 2021 году планируется выделить 3,4 млрд руб., в 2022 году — более 6 млрд руб., в 2023 году — 5,1 млрд руб., в 2024 году — 4,9 млрд руб. Ответственным исполнителем программы назначено Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В октябре 2020 года Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Тогда же правительство для привлечения инвестиций в Арктику решило снизить ставки по льготным кредитам на инфраструктурные и производственные проекты. В марте 2021 года президент поручил разработать единый план развития региона.

О развитии региона — в материале “Ъ” «Арктическим ТЭС начислят северные».