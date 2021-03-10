Путин поручил правительству в течение месяца подготовить единый план развития Арктики

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить подготовку и принятие плана по развитию Арктики в течение месяца.

«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок»,— сказал президент на совещании с членами правительства. Господин Путин подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос, и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков во время совещания доложил, что резидентами Арктической зоны уже стали 64 предприятия, реализующих проекты общим объемом 185 млрд руб. Еще шесть проектов получили господдержку.

Напомним, в октябре 2020 года Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Тогда же правительство для привлечения инвестиций в Арктику решило снизить ставки по льготным кредитам на инфраструктурные и производственные проекты с 5% до 2%. Резиденты арктической зоны могут рассчитывать на снижение на десять лет ставок страховых взносов с 30% до 7,5% (для малого бизнеса — до 3,25%), обнуление федеральной части налога на прибыль (она составляет 3%) на тот же срок, а также снижение до 5% ставки по налогу на добычу полезных ископаемых. Также в Арктике будет применяться процедура свободной таможенной зоны.

Подробнее о мерах правительства — в материале “Ъ” «Привлечение инвестиций в лед».