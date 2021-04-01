Арктическим ТЭС начислят северные

Правительство готовится помочь ТЭС в арктической зоне РФ. По данным “Ъ”, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил улучшить экономику станций из-за высоких эксплуатационных затрат в экстремальном климате. ФАС уже предложила на треть повысить расходы на ремонты для арктических ТЭС с вынужденным статусом. Под действие нормы могут попасть четыре станции на 244 МВт. Платеж потребителей европейской части РФ и Урала, по расчетам промышленности, может вырасти на 315 млн руб.— до 2 млрд руб. в год.

ФАС предложила увеличить цену на мощность для ТЭС, работающих в вынужденном режиме на территории российской Арктики. Это следует из проекта постановления службы, опубликованного на regulation.gov.ru. При расчете тарифа на мощность типовые прочие расходы на содержание (включают затраты на ремонт) арктических «вынужденных» ТЭС будут увеличиваться на климатический коэффициент (30%). Норму предлагается применить уже в 2022 году.

«Вынужденные» станции уже имеют тариф выше рыночной цены конкурентного отбора мощности (КОМ). Цена КОМ для первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) — 135 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. «Вынужденный» статус имеют дорогие блоки, необходимые для стабильного тепло- или энергоснабжения.

В арктической зоне РФ четыре «вынужденные» ТЭС на 244,4 МВт. Так, в текущем году Ноябрьская ПГЭ (119 МВт, «Интертехэлектро — Новая генерация») получит годовой платеж в 1,18 млрд руб., ТЭС-14 и ГТЭС (53 МВт, «Салехардэнерго») — 340,5 млн руб., подсчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». В 2022 году вынужденный режим вновь получит Уренгойская ГТЭС («РусГидро»). Она имела особый тариф в 2019 году, годовой платеж тогда составлял 201 млн руб., по расчетам аналитика. За эту мощность заплатит европейская часть РФ и Урал. В «Интертехэлектро — Новой генерации» заявили “Ъ”, что в случае Ноябрьской ПГЭ речь идет о прибавке в 29 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, или всего лишь 41,5 млн руб. в год.

По расчетам «Сообщества потребителей энергии», новый механизм увеличит текущий платеж первой ценовой зоны за эти ТЭС на 315 млн руб. за год. При этом в ассоциации подчеркивают, что «целесообразно рассматривать не только выручку на рынке мощности, а всю экономику этих станций целиком, включая доходы прошлых лет».

Механизм поддержки арктических ТЭС разработан после обращения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова к вице-премьеру Александру Новаку (письмо от 14 декабря 2020 года есть у “Ъ”). Господин Артюхов писал, что генкомпании в Арктике поставляют мощность в вынужденном режиме из-за «недостаточности» цены КОМ для покрытия эксплуатационных затрат, им не хватает денег из-за экстремального климата, «низкого уровня развития транспортной и социальной инфраструктуры».

Он также попросил Александра Новака поручить Минэнерго и ФАС применять климатический коэффициент и к цене КОМ для арктических ТЭС. Сейчас мощность по КОМ в Арктике получает только старый блок Уренгойской ГРЭС «Интер РАО» на 24 МВт, его годовой платеж, по оценкам Владимира Скляра, в этом году составит 198 млн руб. Новый блок Уренгойской ГРЭС на 540 МВт, построенный по договору поставки мощности (ДПМ), получит за этот год 6,45 млрд руб., оценивает аналитик. В сентябре 2022 года контракт ДПМ закончится, и станция должна выйти в КОМ.

В аппарате вице-премьера Александра Новака сообщили “Ъ”, что получили письмо губернатора ЯНАО, профильным министерствам поручено проработать предложения. В Минэнерго заявили “Ъ”, что в связи с поручением проработают вопрос. Но в министерстве не поддерживают предложение о применении повышающих коэффициентов к КОМ, поскольку госполитика в сфере электроэнергетики направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации экономических отношений, одним из которых является свобода экономической деятельности и единство экономического пространства.

По мнению Владимира Скляра, повышенные тарифы «вынужденных» ТЭС уже отражают дополнительные расходы на содержание станций для их безубыточности. «Ввод дополнительных коэффициентов выглядит как попытка создать дополнительный финансовый ресурс для станций. Почему эти дополнительные расходы не были отражены в заявках на вынужденный статус, остается неизвестным — у компаний такие возможности есть»,— подчеркивает аналитик.

Полина Смертина