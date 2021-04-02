Голикова заявила о тенденции к снижению населения в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что в ближайшие годы российское население будет снижаться. Она назвала эту тенденцию «демографическим вызовом» и одним из главных факторов развития страны.

«Как вы знаете, на сегодняшний день одним из важнейших факторов развития страны являются демографические вызовы. В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению»,— сказала госпожа Голикова на заседании комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография». По ее словам, в связи с этим перед государством стоит задача переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году устойчивый рост численности населения за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.

Вице-премьер отметила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо сделать медицинскую помощь более доступной и качественной. При этом, по ее словам, крайне важно продвигать здоровый образ жизни, бережное отношение населения к своему здоровью.

В январе Росстат сообщил, что население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 тыс. человек. К 1 января 2020 года население России составляло 146 млн 748 тыс. 643 человека. Численность населения достигла минимума с 2014 года (143,7 млн).

О демографической ситуации в России — в материале “Ъ FM” «Населению предрекли сокращение».