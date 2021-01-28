Население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 тыс. человек

Численность населения России на 1 января 2021 года оценивается в 146 млн 238 тыс. 185 человек, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Росстата. По сравнению со значением предыдущего года, население снизилось на 510,5 тыс. человек. Последний раз убыль население более 500 тыс. человек отмечалась в 2005 году.

К 1 января 2020 года население России составляло 146 млн 748 тыс. 643 человека. Численность населения достигла минимума с 2014 года (143,7 млн). Отметим, что после присоединения Крыма к России показатель населения страны увеличился до 146,3 млн человек на 1 января 2015 года.

Население России снижается каждый год, начиная с 2018 года. До этого население последний раз снижалось в 2008 году.

Ожидания снижения населения России были заложены в прогноз социально-экономического развития Минэкономики, приложенный в сентябре 2020 года к проекту бюджета на последующие года. В ноябре СМИ сообщили, что Минэкономики ухудшило прогноз по убыли населения: министерство ожидало сокращения на 352,5 тыс. человек.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Населению предрекли сокращение».