Эдвард Бил доехал до задержания

Блогер Эдвард Бил сотрудничает со следствием после аварии на Садовом кольце. Но о признании вины пока речь не идет. Также Бил готов оказать помощь потерпевшим, сообщил журналистам адвокат блогера Сергей Жорин. ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади. Синяя Audi, за рулем которой предположительно находился Эдвард Бил, вылетела на встречную полосу. Всего столкнулись пять автомобилей, водитель одной из них, женщина, в реанимации. Только с января машину блогера более 400 раз сфотографировали камеры. Но штрафы за превышение скорости выписаны не были, потому что автомобиль снят с учета. Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия. А кто такой Эдвард Бил? И почему он оставался безнаказанным? Об этом — Иван Корякин.

Тем, кто не следит за творчеством Эдварда Била, он может быть известен, прежде всего, как пранкер. Одно время в соцсетях были популярны ролики, на которых парень в бейсболке козырьком назад подходил к незнакомцам на улице и пытался им что-то сказать.

Это и есть Эдвард Бил. Кто знает его ближе, в курсе, что блогер еще и автолюбитель. В его гараже в разное время побывали Porsche Panamera, Gelndewagen, Jaguar F-Type, BMW M5, Cadillac Escalade, и заряженный ВАЗ-2105 за 2 млн руб.

Свою страсть он объяснял отсутствием других развлечений. «Не увлекаюсь алкоголем и не хожу по клубам», — говорил блогер год назад в интервью Ксении Собчак. Но и главного удовольствия его однажды лишили.

Эдвард Бил: «Меня лишили прав недавно, я понимаю за что». Ксения Собчка: «За что?» Эдвард Бил: «За опасное вождение по городу».

Но в водительское кресло Эдвард Бил все-таки вернулся. Не так давно он сел за руль Audi RS6. «Очень опасный автомобиль», — поделился ощущениями Эдвард Бил и пообещал подписчикам полноценный обзор.

Возможно, это и были съемки: две Audi, синяя и красная, мчались по внутренней стороне Садового. Перед тоннелем под Новым Арбатом первая машина резко взяла влево, выскочила на встречную полосу и влетела в лоб черному Volkswagen, сзади в него врезался белый внедорожник. Машина оказалась зажата, спасателям пришлось распиливать кузов, чтобы достать женщину, которая находилась за рулем. Пострадавшую отвезли в реанимацию.

Сам Эдвард Бил после столкновения якобы пересел на заднее сидение и отказался выходить из автомобиля.

На медосвидетельствовании его признали трезвым на момент аварии.

А что до автомобиля, то дептранс насчитал за ним несколько сотен нарушений: «За три месяца этого года зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам».

Автомобиль снял с учета предыдущий владелец, уточнили в полиции. А Эдвард Бил, видимо, не стал ставить ее заново. Оставил он и номера, которые дептранс назвал подложными. В мэрии считают, что это было сделано специально, и в этом нет сомнений, соглашается адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. А вот почему машина спокойно передвигалась по городу — вопрос.

«Прежний собственник пошел и прекратил регистрацию. В этом случае машина снимается с учета, и она должна попадать в базу, то есть попадают в розыск и регистрационные документы, и регистрационные номера. И дальше возникает очень сложный вопрос: почему машина при номерах, которые уже аннулированы и неактуальны, спокойно передвигалась по Москве, и хваленая система “Поток” почему-то ни разу не заметила эту машину и не сообщила ближайшему патрулю ГИБДД», — сказал Сергей Радько.

Возможно, водитель Audi каждый раз давал взятки. Но это сложно представить, если автомобиль находился в розыске, продолжает Сергей Радько: «Если, например, дежурный по городу заметил по камерам машину с номерами, которые должны быть аннулированы, соответственно, логично, что у патруля потом спросят, где машина, которую вы должны были задержать?

Наверное, они сделали вид, что машину эту не поймали, она скрылась.

Но опять же на камерах наверняка должно быть видно, что автомобиль все-таки они остановили и документы проверяли, и с водителем общались».

Разобраться в этом глава дептранса Михаил Ликсутов попросил прокурора Москвы. Но есть вопросы и к самому чиновнику, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «То, что у этого человека 400 нарушений, не является причиной ДТП. Причиной ДТП является потеря управления при совершении маневра. Сколько должно погибнуть людей, чтобы департамент транспорта занялся бы увеличением безопасности движения и, соответственно, развитием транспортной инфраструктуры? А отбойник является частью транспортной инфраструктуры».

Сама авария произошла в 400 метрах от места выезда на встречную полосу Михаила Ефремова, там тоже нет отбойников. За пьяное ДТП со смертельным исходом актер получил семь лет колонии. Теперь туда же рискует отправиться и видеоблогер.