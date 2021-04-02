«Крылатый ресторан» окупит издержки

Крупнейшая японская авиакомпания сделала из самолета ресторан. Это временная мера: из-за закрытых границ количество рейсов All Nippon Airways сократилось, и компания решила компенсировать затраты на содержание бортов. В какую сумму обойдется трапеза на борту и позволит ли эта мера окупить издержки из-за простоя воздушного судна? Разбирался Владислав Викторов.

Говядина вагю на белом вине или обжаренный морской окунь — такой выбор может встать перед гостем самолета-ресторана. Доступные блюда скорее из меню премиальных ресторанов, а вовсе не набора бортового питания. К походу в такой ресторан придется подготовиться — забронировать кресло в бизнес или первом классе Boeing 777. Длительность трапезы, как и время полета, ограничено — три часа. Ожидать посадки можно в зале авиакомпании, в терминале внутренних рейсов аэропорта Ханэда. В качестве бонуса посетителям предоставят фирменный набор с туалетными принадлежностями.

Но на этом сходства с реальным полетом заканчиваются, говорит главный редактор портала для авиапассажиров FrequentFlyers.ru Илья Шатилин: «Во-первых, ты понимаешь, что сидишь на земле, нет шума двигателей, нет каких-то ощущений — вибрации, тряски и прочее, которые все равно присутствуют в полете. Плюс на эшелоне из-за пониженного давления и сухого воздуха вкусовые рецепторы немного по-другому работают, соответственно, еда готовится специфическим образом».

Стоимость ужина в самолете, мягко говоря, недемократичная: поесть в бизнес-классе можно за $270, в первом — за $540. Это, впрочем, существенно дешевле, чем купить билет на рейс. За такие деньги, по словам собеседников “Ъ FM”, не получится долететь даже из Москвы до Санкт-Петербурга.

Что касается меню, то даже самым состоятельным пассажирам в полете не предлагают, например, говядину вагю. А в припаркованном самолете выбор блюд может быть куда шире, говорит шеф-повар московского ресторана SAVVA Андрей Шмаков: «Я бы снял какой-то ресторан поближе к этому и сделал а-ля у самолета.

Тут плюс в чем: можно готовить любое блюдо, которое можно использовать и в простом ресторане.

Когда я готовил, например, для бизнес-класса “Аэрофлота”, то там был ряд условий. Например, нельзя молочные продукты, потому что они по-другому в воздухе себя ведут. Меню все равно составляется профессиональным шеф-поваром, он знает, что как подогреть, сколько продержать, он уже дает, наверное, разнарядку, например, вагю, если она у него даже чуть-чуть обжаренная, максимально блюдо должно постоять в теплом их шкафу, наверное 10 минут, и после этого можно подавать».

По примерным подсчетам, за первый день работы All Nippon Airways получила порядка $48 тыс. Если такая же популярность сохранится, то за месяц авиакомпания заработает чуть меньше $1,5 млн. И это гораздо больше, чем стоимость обслуживания простаивающего судна, отмечает Илья Шатилин: «Нынешние самолеты 25 лет летают, пять — стоят. И они у них вообще достаточно древние, самый свежий борт 2013 года, самая старая машина — 1997 года. У них лизинговые платежи за эти машины должны быть очень низкими. Здесь даже что-то еще заработают, он будет приносить деньги, которые окупают и лизинг, и всю эту историю с питанием, менеджмент, продажи билетов, рекламу и прочее. То есть это получается вполне рентабельное мероприятие».

Правда, в самой авиакомпании настроены не особенно оптимистично. В апреле они намерены организовать только 22 ланча и ужина на борту. Хотя заполняемость Boeing 777, который сейчас принимает гостей, гораздо больше: восемь кресел в первом классе и почти 70 — в бизнесе.

В этом плане целесообразнее открывать рестораны на простаивающих круизных лайнерах: посетителей может быть больше, и никому не придется сидеть в тесноте. Но это в теории, на практике же такая идея вряд ли окажется популярной, говорит гендиректор круизной компании «Инфофлот» Александр Сахаров: «В самолете, наверное, есть какая-то особенная романтика, а вот лайнер, по большому счету, не сильно отличается от городского кафе, если он просто стоит у берега.

Можно что-то попробовать сделать, если этот лайнер стоит в каком-то интересном, красивом месте, может быть какой-то видовой ресторан, потому что обычно большие окна, и можно любоваться морем, когда он идет. Но я не думаю, что это какая-то большая будет история.

И для того, чтобы запустить ресторан на лайнере, нужно очень много персонала. Мне не кажется, что это прямо окупится».

В Финляндии, к слову, такой возможностью воспользовались: припаркованные у причала лайнеры принимают гостей, которые соскучились по путешествиям, на ланчи и ужины.

Но пока это не стало массовой историей. А вот доставка блюд, которые обычно подают на борту воздушных или морских судов, — это настоящий тренд. Та же All Nippon Airways, к слову, в период с декабря по март смогли заработать на продаже касалеток с бортовым питанием $1,8 млн.

Лилия Галявиева