Крылатый офис отправляется в свободный полет

В Москве на продажу выставили уникальный офис. За 9 млн руб. можно купить самолет Ту-134, стоящий на Ходынском поле. Последнее время лайнер использовался как центр продаж одной из девелоперских компаний. Кого может заинтересовать такой лот? И как его можно будет использовать в дальнейшем? Разбирались Владислав Викторов и Анастасия Ройзман.

Необычный офис продаж знаком многим москвичам. Все, кто бывал возле торгового центра «Авиапарк» или гулял на Ходынском поле, наверняка видели самолет ярко-синего цвета. Когда-то этот Ту-134 выполнял регулярные рейсы из Домодедово, а после списания превратился в полноценный офис продаж. От настоящего лайнера в нем остались багажные полки, трап, иллюминаторы и кабина пилота — ее интерьер сохранился почти в идеальном состоянии. А вот вместо кресел с откидными столиками здесь теперь типичная офисная мебель. По салону расставлены компьютеры, принтеры и кулеры. Последние четыре года компания «Интеко» использовала самолет как центр продаж.

Сейчас, когда все квартиры распроданы, необходимость в нем отпала, рассказал директор по продажам девелопера Павел Лепиш. За несколько часов объявление о продаже самолета-офиса просмотрели более 1 тысячи раз. По словам господина Лемиша, уже начали поступать первые звонки: «Это настоящий самолет. Салон переоборудован под офис продаж с рабочими местами для оказания консультаций клиентам. Кабина во многом сохранила первозданный вид, то есть можно посидеть за штурвалом, чтобы ощутить себя пилотом. Для многих наших покупателей это стало местом для селфи. Определенная категория людей любит небо, живет им, кто-то ставит себе авиасимуляторы, я даже лично видел, как человек у себя в пентхаусе оборудовал огромную комнату под него».

Проблема, с которой точно столкнется будущий покупатель, — это транспортировка крылатого офиса. Дело в том, что оставить его на прежнем месте не удастся — столичные власти готовятся обустроить в районе детскую площадку. Но увидеть, как самолет, расправив крылья, мчится по Ленинградскому шоссе также не получится: чтобы отправить его на новую локацию, лайнер придется разобрать на части. Впоследствии использовать его можно будет не только как офис, но и, к примеру, как ресторан или бар, предположил гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых: «Я бы рассматривал возможность его продажи под какой-нибудь концептуальный ресторан. Было бы забавно, подвести туда какие-то коммуникации или организовать обслуживание в стиле бортового питания.

Также можно было бы там сделать бар авторских коктейлей народов мира — это было бы необычно. Я уверен, что Москва бы туда точно пошла.

Цена абсолютно нормальная: за 12 млн сейчас можно купить либо небольшой офис площадью 50-100 кв. м с не очень удачной локацией, либо торговое помещение за МКАДом площадью 100 кв. м».

В самой компании «Интеко» считают, что необычный объект могут приобрести как бизнесмены, которые ищут новый офис, так и частные лица, которые захотят поставить его, например, у себя на даче.

Судя по объявлениям в интернете, самолеты подобного типа, но в «рабочем» состоянии стоят в три раза дороже — около 60 млн руб.