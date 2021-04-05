Новоселы корпоративного кладбища

О реальной динамике банкротств в экономике России, как одном из показателей состояния ее здоровья, пока говорить невозможно, хотя оценки аналитиков свидетельствует о заметном снижении числа случаев в 2020 году (см. “Ъ” от 25 марта). Действовавший до января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов означает, что пик «кризисных» банкротств придется на третий квартал 2021 года, так такие дела в России рассматриваются в среднем пять-семь месяцев, ожидают аналитики страховой компании Coface.

Впрочем, в отличие от развитых стран, в РФ банкротятся мелкие компании. По сравнению с общим масштабом закрытия предприятий ликвидация по несостоятельности незначительна, и есть довольно веские основания полагать, что всплеска банкротств не будет, так как соотношение числа закрывшихся и открывшихся компаний, заметно подскочившее в 2020 году и этим вызвавшее пристальное внимание аналитиков ЦМАКП, стало снижаться. По данным Росстата, в январе-феврале появилось на 13% меньше новых компаний, чем год назад (на одну открытую компанию было две закрытых), а прекратили работу на 5% компаний меньше. По итогам 2020 года показатели были заметно хуже: новых предприятий открылось на 24,3% меньше, чем в 2019 году (соотношение 2,3 к одному), а закрылось на 16,7% меньше.

В результате соотношение закрывшихся и открывшихся компаний в январе-феврале фактически вернулось на уровень 2020 года, когда составляло 1,9 к одному, хотя в частном секторе все еще несколько хуже — 2 против 1,8 год назад. Последнее объясняется резким ухудшением дел частных компаний, которыми владеют иностранцы. Если в январе-феврале 2020 года на одно такое открытое предприятие приходилось 2,8 закрытых, то за соответствующий период 2021 года — 4 ликвидированных компании. При этом в отраслевом разрезе хуже всего выглядит ситуация в обработке, где на одну открытую компанию приходилось 3 закрытых против 1,6 год назад и в добыче — 1,9 против 0,9, что сильно хуже, чем в гостиницах и общепите или транспортной отрасли, которые считаются наиболее пострадавшими от прошлогодних проблем. Заметно и ожидаемо улучшилась ситуация в здравоохранении и сельском хозяйстве в силу улучшения конъюнктуры.

Улучшение общего соотношения ликвидированных и открытых предприятий в начале 2020 года, впрочем, все же является средней температурой по больнице и мало что показывает на деле. Во всяком случае, именно сейчас она скорее подтверждает восстановление деловой активности в конце 2020 — начале 2021 года, чем указывает на долгосрочные тренды. Напомним, что банкроты 2020–2021 года — это лишь первая волна ликвидирующихся по итогам эпидемии бизнесов: пока нет данных, позволяющих даже грубо оценить, для кого из выживших на текущую дату происходящее — лишь начало процесса, который закончится банкротством через несколько месяцев или лет.