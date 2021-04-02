Суд арестовал нефролога Земченкова, обвиняемого в убийстве жены

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение об аресте главного специалиста-нефролога Петербурга, врача Мариинской больницы Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены. В СИЗО он пробудет минимум до 27 апреля. Дата ареста связана с продлением срока предварительного следствия.

Защита врача просила отправить Земченкова под домашний арест.

Напомним, что об аресте медика ходатайствовало следствие.

Супруга Александра Земченкова — Ирина Земченкова пропала в 2010 году. По факту исчезновения было возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству отца женщины следствие было возобновлено.

30 марта текущего года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Земченкова после допроса задержали. Ему предъявлено обвинение. Следствие считает, что убийство было совершено 23 февраля 2010 года.