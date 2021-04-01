Суд продлил срок задержания главному нефрологу Петербурга

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа главного специалиста-нефролога Петербурга, врача Мариинской больницы Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным ТАСС, следствие ходатайствовало об аресте медика.

Супруга Александра Земченкова — Ирина, 11 лет назад пропала без вести. Расследование было возобновлено по ходатайству одного из родственников пропавшей. Следствие считает, что супругу убил Земченков, расчленил тело, а сам заявил о пропаже жены. По факту пропажи было возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В пресс-службе СК по Петербургу уточнили, что Ирина Земченкова работала в одном из роддомов города.

30 марта в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Земченкова задержали и допросили с применением полиграфа. «Указанные сведения в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления»,— добавили в пресс-службе.

Следствие считает, что убийство было совершено 23 февраля 2010 года.