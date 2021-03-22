КСП выявила недочеты в работе мэрии Воронежа при благоустройстве общественных территорий

По итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных управлению строительной политики администрации Воронежа на благоустройство общественных территорий, Контрольно-счетная палата выявила недостатки в качестве выполнения работ, а также нарушения федеральных законов, следует из сообщения КСП Воронежа.

Расходы на благоустройство пяти общественных пространств в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018-2020 годах при софинансировании в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» составили 690,5 млн. руб. Работы проведены в сквере «Советский», территории, прилегающей к музею «Арсенал» и к театру оперы и балета, ул. Димитрова (от пересечения с Ленинским проспектом до кольца по ул. Брусилова) и мемориальном комплексе «Площадь Победы». Кроме того, в 2021 году планируется завершить работы по благоустройству парка «Орленок».

При заключении муниципальных контрактов управлением допущены нарушения федеральных законов, регулирующих закупку товаров для муниципальных нужд, защиту конкуренции, а также сохранение объектов культурного наследия. Нарушены сроки выполнения работ подрядчиками по ряду контрактов — с них удержаны неустойки. Допущены также нарушения решения Воронежской городской Думы по вопросам включения вновь созданных объектов благоустройства в реестр муниципального имущества и передачи их на обслуживание специализированным организациям.

Кроме того, выявлены случаи некачественной укладки тротуарной плитки, окраски металлического ограждения. Часть недостатков устранена подрядчиками в ходе проверки. Остальные работы планируется выполнить при наступлении благоприятных погодных условий, говорится в отчете КСП.

О том, с чего начиналась реконструкция «Орленка», в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова