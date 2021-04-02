БХК получил разрешение на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

ООО «Балтийский химический комплекс» (БХК) получило разрешение на строительство газохимического комплекса (ГХК) в Усть-Луге, в составе комплекса по переработке этансодержащего газа.

В настоящее время завершена подготовка площадки для строительства, работы по возведению комплекса начнутся в текущем месяце, сообщает ТАСС. Проект реализуется при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ.

Напомним, что «ВЭБ.РФ» и «Балтийский химический комплекс» подписали соглашение о предоставлении до 111 млрд рублей для строительства первого этапа газохимического комплекса в 2019 году. Комплекс будут строить «Газпром» и компания «Русгаздобыча». Первую очередь планируется завершить в 2023-2024 годах.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «"Газпром" займется новым мегапроектом на Балтике».