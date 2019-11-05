ВЭБ.РФ профинансирует строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и ООО «Балтийский химический комплекс» подписали соглашение о предоставлении до 111 млрд рублей для строительства первого этапа газохимического комплекса в Ленобласти, в районе порта Усть-Луга. Мощность комплекса составит до 3 млн тонн продукции ежегодно.

Кредит будет предоставляться поэтапно, по мере реализации проекта комплекса. Комплекс будут строить «Газпром» и компания «Русгаздобыча». Первую очередь планируется запустить в 2023-2024 годах . Комплекс будет включать в себя газоперерабатывающее производство, СПГ-завод и газохимический комплекс, сообщает РБК.

Ранее “Ъ-СПб” писал о проекте «Газпрома» по созданию гигантского комплекса по переработке и сжижению газа в районе порта Усть-Луга совместно с «Русгаздобычей». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 700 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Газпром" займется новым мегапроектом на Балтике».