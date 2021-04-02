Правительство Нижегородской области готовит субсидии для легкой промышленности

Правительство Нижегородской области опубликовало проект предоставления субсидий предприятиям легкой промышленности. Господдержку окажут зарегистрированным в регионе компаниям на конкурсной основе, следует из проекта постановления кабинета министров, проходящего оценку регулирующего воздействия.

Планируется, что бюджет Нижегородской области возместит промышленникам затраты на продвижение продукции в сети Интернет, электронных торговых площадках и поисковых системах. В частности, компаниям компенсируют расходы на маркетинговые услуги маркетплейсов, контекстную рекламу, фотосъемки и создание онлайн-магазинов. В год планируется проводить до четырех конкурсов, размер субсидии составит от 50% до 80% затрат предприятий и ограничен 3 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, в прошедшем году нижегородские промышленные предприятия получили поддержки на 27,3 млрд руб. из федерального бюджета. Общий объем отгруженной продукции составил 1,4 трлн руб. со снижением на 9,9% к 2019 году. Наиболее пострадавшим отраслям правительство Нижегородской области оказало поддержку на 1 млрд руб.

Владимир Зубарев