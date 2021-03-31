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На поддержку нижегородской промышленности направили 27 млрд рублей за год

Нижегородские промышленные предприятия получили 27,3 млрд руб. по разным программам поддержки Минпромторга РФ в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на совещании по итогам работы компаний.

«Это средства на возмещение части затрат по кредитам и лизинговым договорам, а также субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, высокопроизводительные вычисления, содержание рабочих мест и поддержку народных художественных промыслов»,— цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства.

Еще около 2,4 млрд руб. предприятия получили в виде льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, благодаря мерам поддержки общий объем отгруженной промпродукции составил 1,423 трлн руб. в 2020 году. Снижение составило 9,9% по сравнению с уровнем предыдущего года (1,579 трлн руб.).

Анастасия Еремина


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