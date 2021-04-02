Белоруссия заявила об ограниченности военного бюджета Союзного государства

Объем средств Союзного государства не позволяет полностью реализовать мероприятия по военному сотрудничеству России и Белоруссии, заявил заместитель главы Генштаба Белоруссии Павел Муравейко. Он отметил, что со временем финансирование планов уменьшилось в несколько раз.

«Кратно уменьшилось финансирование ежегодных планов военного сотрудничества между министерствами обороны наших стран. К сожалению, ограниченность средств бюджета Союзного государства не позволяет в полной мере осуществлять весь комплекс необходимых нам мероприятий»,— сказал господин Муравейко во время видеомоста с участием госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева (цитата по «РИА Новости»).

Одновременно заместитель главы Генштаба Белоруссии объявил об изменении военной доктрины Союзного государства. «Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики,— военная доктрина Союзного государства»,— сказал он. Документ должен быть утвержден Высшим государственным советом Союзного государства.

2 апреля отмечается 25 лет со дня подписания договора об образовании Сообщества России и Белоруссии — предшественника Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной подписания и отметил, что обе страны «испытывают беспрецедентное давление извне».