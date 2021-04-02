Лукашенко заявил Путину о «давлении извне» на Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем единения народов. В своем поздравлении он заявил, что обе страны подвергаются внешнему давлению. В связи с этим господин Лукашенко предложил углубить интеграцию в рамках Союзного государства.

«Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе»,— передаются слова господина Лукашенко на сайте президента Белоруссии.

День единения народов Белоруссии и России отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. Это был первый из международных документов, предшествовавший созданию Союзного государства.

По словам белорусского президента, в углублении интеграции «на основе принципов равенства и независимости двух государств» заинтересованы «как россияне, так и белорусы». Он отметил, что в 2020 году «мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность».

С августа 2020 года в Белоруссии проходили акции протеста в связи с переизбранием Александра Лукашенко на пост президента. Оппоненты господина Лукашенко считают Светлану Тихановскую победительницей президентских выборов. 31 марта комиссия, ответственная за изменение Конституции Белоруссии, провела установочное заседание.

О работе над проектом нового основного закона — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко облачается в новую реформу».